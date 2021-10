TIM è pronta a sbaragliare la concorrenza con un’offerta allettante e completa. Un pacchetto ricco attende nuovi clienti, scopriamo cosa include.

La battaglia tra compagnie telefoniche aumenta di livello. La competizione mette alle strette TIM, Iliad, Vodafone, WindTre, Ho Mobile e pretende continue nuove idee e pacchetti completi che possano sottrarre clienti alla concorrenza. Le sfide si susseguono e i vincitori si alternano. Adesso è il turno di TIM di mostrare una proposta vincente che possa catturare l’attenzione degli utenti. Il nuovo piano tariffario sembra colpire nel segno centrando in pieno l’obiettivo del senza limiti.

xTe Unlimited M, la nuova tariffa low cost di TIM

Una tariffa low cost completa, ecco cos’è xTe Unlimited M di TIM. Il pacchetto è ricco e comprende chiamate illimitate verso tutti gli operatori nazionali, sms illimitati verso tutti e traffico internet senza limiti in 4G con velocità massima di 150 Mbps in download e di 75 Mpbs in upload.

Offerta illimitata, dunque, che include anche l’attivazione gratuita. La visione dei video in streaming sarà solamente in qualità SD, dettaglio da conoscere, e non in alta definizione. Per quanto riguarda il Roaming, poi, il cliente avrà fino a 9 gigabyte di traffico dati per la versione M nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito.

Il costo di xTE Unlimited M è abbastanza elevato, 16, 99 euro al mese ma ricordiamo che i Giga di traffico sono illimitati. E’ una soluzione ottimale, dunque, per chi naviga frequentemente scaricando contenuti.

Leggi anche >>> Smartphone: le migliori offerte di ottobre di Tim, Vodafone, WindTre e Iliad

Giga illimitati, altre soluzioni

TIM consente di scegliere altri pacchetti con giga illimitati. Una soluzione è TIM SUPER FIX dedicata a chi ha già un contratto con la compagnia telefonica per il telefono di casa. Questa esclusiva offerta include messaggi e chiamate illimitate e giga illimitati per tutta la famiglia attivando TIM Unica. In alternativa i giga a disposizione saranno cinque. Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita.

Altra offerta da considerare prevede un sostanzioso numero di Giga, ben 50. Il piano tariffario è denominato TIM Super 4G Special Promo e include minuti ed sms illimitati, 50 giga di traffico dati 4G con il canone gratuito per il primo anno che poi passerà a 9,99 euro. Anche in questo caso avendo TIM Unica a casa i giga diventeranno illimitati.