Scopriamo le offerte gestori telefonici ottobre 2021. Ecco cosa propongono le compagnie Tim, Vodafone, Iliad e WindTre

La telefonia mobile non va mai in vacanza e anche per il mese di ottobre i colossi del settore hanno in serbo delle interessanti novità. In Italia a farla da padrone in questo momento sono Tim, Vodafone, WindTre e Iliad, che nel corso dell’estate si sono sfidate con offerte da capogiro.

Vediamo cosa hanno in serbo per questa prima fase di autunno e in che modo i clienti insoddisfatti possono cambiare il loro piano tariffario, magari passando da un gestore all’altro.

Offerte gestori telefonici ottobre 2021: promozioni Tim, Vodafone, Iliad e WindTre

Partendo da Tim, nei suoi store presenti sull’intero territorio nazionale è possibile attivare la promozione Tim Wonder. Questa ricaricabile prevede telefonate ed sms senza limiti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo per gli utenti è di 9,99 euro per ogni 30 giorni.

La risposta di Vodafone è invece la Special 100 Giga. Nel pacchetto sono comprese oltre a chiamate e messaggi ben 100 Giga di traffico internet. Anche in questo caso il costo mensile è di 9,99 euro. I 30 Giga in più però potrebbero essere un gran bel vantaggio per il provider britannico.

Ancora più corposa è la proposta di Iliad (clicca qui per conoscere più dettagliatamente le sue offerte). Il gestore francese rilancia con Giga 120 che così come si evince dal nome prevede altrettanti giga di traffico per navigare in rete. Si tratta dell’offerta lanciata per l’estate, da cui i vertici dell’azienda si aspettano ancora grandi cose. Per i nuovi utenti sono previsti anche chiamate ed sms senza limiti verso qualsiasi gestore fisso e/o mobile. Tutto a soli 9,99 euro al mese.

L’unico a proporre un prezzo differente è WindTre che con 7,99 euro ogni 30 giorni concede la sua promozione WindTre Star+. I giga per poter usufruire di internet sono però 70 (sicuramente non pochi), mentre il discorso delle chiamate e dei messaggi è il medesimo degli altri competitor.

Dunque si preannuncia una gran bella battaglia, visto che tutte le proposte sono piuttosto vantaggiose. Naturalmente inciderà anche la zona di residenza, dove una compagnia potrebbe avere la meglio sulle altre per via di una rete migliore in quella determinata area.