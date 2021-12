A Natale, Vodafone si prodiga in un regalo per chi trasferirà il proprio numero attivando una delle offerte. Si tratta di uno smartphone 5G.

Sotto Natale non si bada a spese. Altro che tredicesima. Chiunque, entro le proprie possibilità, sceglie di rispettare le tradizioni e dedicarsi alla preparazione di cene, scambio di doni e quant’altro serva a rendere davvero piacevole e sereno il periodo delle Feste. Un’ottica in cui entrano tutti i cittadini ma, a quanto pare, anche le grandi aziende, pronte a venire incontro al clima natalizio disponendo sconti e offerte. Vodafone, però, prova a spiazzare tutti. Dimenticando che il periodo tradizionalmente più intasato di offerte telefoniche è quello estivo, il gestore non tocca il proprio catalogo ma lo arricchisce.

Sì, perché a tutti gli utenti che sceglieranno di migrare verso Vodafone durante il periodo natalizio, il gestore è pronto a fare un regalo e anche piuttosto importante. A fronte di offerte sostanzialmente invariate, disponibili su catalogo, Vodafone regalerà uno smartphone 5G a tutti gli utenti che decideranno di attivarne una, facendo migrare il proprio numero con la nuova compagnia. Non si tratta solo di generosità ma anche di una sorta di rivendicazione del ruolo di primo piano della società in ambito 5G.

Vodafone, regalo di Natale: quali smartphone sono a disposizione

Più rete, quindi, e più veloce. A fronte di un paio di piani tariffari più richiesti, come RED Pro e RED Max. Interessante anche la promozione Family+, disponibile per chi già possiede una linea domestica in Fibra in casa. Inoltre, l’opzione RED Pro metterà a disposizione ben 50 Giga di navigazione, con costo di attivazione a 6,99 euro (14,99 euro per i mesi successivi). Come RED Max, minuti e messaggi saranno illimitati. Quest’ultima, però, garantirà una navigazione in 5G con ben 100 Giga a disposizione. Costo di attivazione fisso a 6,99 euro, mentre il prezzo mensile sarà di 19,99. Per quanto riguarda Family+, i Giga saranno illimitati, come minuti e messaggi, il costo di attivazione resta 6,99 euro, mentre quello mensile solo 9,99.

Come detto, Vodafone si prodiga in un regalo per chi sceglierà di trasferire sotto la sua egida il proprio numero. E allora, la scelta si ridurrà a tre modelli, con rata di acquisto mensile totalmente azzerata. Si tratta dello Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, del Samsung A32 5G e di Oppo a 94 5G. Il dispositivo sarà completamente gratuito e, chiaramente, in grado di supportare la navigazione ai sostenuti ritmi della nuova rete. Un bel passo avanti per la compagnia, di sicuro un colpo decisivo al mercato della telefonia mobile. Specie sotto Natale.