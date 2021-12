Brutta sorpresa per gli utenti Tim, Vodafone e Wind che dovranno fare i conti con un inaspettato aumento. Vediamo di cosa si tratta

Brutte notizie per coloro che si avvalgono degli operatori Tim, Wind e Vodafone. Le rimodulazioni tariffarie delle compagnie telefoniche hanno fatto lievitare i costi della telefonia.

A tal proposito secondo quanto emerge dal nuovo Osservatorio di Sos Tariffe.it il costo di un’offerta mobile negli ultimi due anni è cresciuto di oltre 43 euro. In pratica se in questo lasso non avete mai cambiato gestore, vi sarà sottratta la suddetta somma di denaro senza che nemmeno ve ne accorgiate.

Come rimediare al maxi rincaro di Tim, Vodafone e Wind

Ciò è frutto delle variazioni contrattuali mensili che sono cresciute del 7,5% negli ultimi due anni. I canoni delle offerte telefoniche sono stati oggetti di un aumento mensile di 1,74 euro nel 2018 e di 1,87 euro nel 2019. La proiezione annuale è nel primo caso di 20,88 euro e nel secondo di 22,44 euro.

Una pratica che le compagnie di un certo spessore hanno effettuato senza problemi mentre quelle emergenti low cost come Kena Mobile, Ho.Mobile e Iliad (che nell’ultimo periodo ha varato delle proposte allettanti), in virtù della loro natura non hanno optato per questa scelta.

Una sorta di strada senza via d’uscita se si vuole rimanere fedeli al proprio gestore. In alternativa invece si può optare per un cambiamento che quasi certamente gioverà. Attualmente infatti molti brand stanno promuovendo dei pacchetti a dir poco clamorosi per convincere le persone a cambiare gestore.

Addirittura con un esborso di appena 5,99 euro ci si possono garantire 30 e più giga di Internet in 4G. Per il Natale poi, si è aperta una vera e propria battaglia a suon di promozioni ultra convenienti.

Naturalmente ogni cliente deve ponderare in base all’utilizzo che ne fa sia in termini di traffico internet, sia per quanto concerne chiamate e messaggi, che ormai tutti offrono in maniera illimitata.

Quindi, un modo per scongiurare eventuali aumenti futuri c’è, bisogna solo sapersi districare nella folta jungla della telefonia, ricca di buone proposte, ma anche di insidie in apparenza nascoste.