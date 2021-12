Iliad suggerisce il regalo di Natale da far trovare sotto l’Albero, una nuova Sim dal carattere molto particolare. Sveliamo i dettagli del magico dono natalizio.

Indecisi su cosa regalare il giorno di Natale? Iliad propone una soluzione in grado di accontentare soprattutto i giovanissimi. Parliamo di una Sim acquistabile nei supermercati Carrefour, Sigma, Conad e Todis ma anche negli Iperstore Feltrinelli, Mondadori, Snai, Il Gigante, Pam e Conforama e in tante altre strutture che vendono articoli di elettronica e libri. Scopriamo come funziona e come attivare la carta.

Iliad, una Sim come regalo di Natale

Iliad ha ideato una Sim che non viene attivata nel momento in cui si acquista ma che si può regalare a chiunque si desideri. Il canale di vendita è Iliad Express già presente in più di duemila punti vendita sparsi sul territorio italiano. La compagnia francese ha messo in atto un altro scacco ai danni delle sue rivali Vodafone, WindTre, HoMobile e Tim.

Chi volesse procedere con l’acquisto del regalo di Natale potrà recarsi presso uno store Iliad e comprare la Sim anche in contanti. L’attivazione potrà essere compiuta successivamente telematicamente oppure fisicamente. La spesa da affrontare sarà di 19,98 euro. La cifra comprende l’attivazione più il primo mese pagato dell’offerta. Il destinatario del regalo dopo aver ricevuto la Sim potrà procedere con l’attivazione utilizzando il Qr Code.

Leggi anche >>> Smartphone, un classico regalo di Natale sempre apprezzato: come scegliere il migliore

I dettagli della procedura

Al momento dell’acquisto, l’acquirente riceverà uno scontrino in cui si potrà visualizzare il PIN di accesso alla scheda. Il destinatario dovrà usare il PIN per attivare la Sim dopo essere entrato nel sito della compagnia. Oltra al codice sarà necessario inserire dove richiesto il seriale ICCID composto da 19 cifre visualizzabile sul retro della Sim. La registrazione richiederà il superamento di alcuni semplici step al termine dei quali l’attivazione sarà completa.

E’ utile sapere qual è l’offerta prevista in concomitanza con l’acquisto del regalo di Natale Iliad. Si tratta di Iliad Flash 150 che include 150 gb di traffico dati al mese – anche in 5G – minuti illimitati verso tutti i numeri mobile nazionali e fissi nazionali, chiamate illimitate verso alcuni numeri esteri ed sms illimitati verso tutti. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese.