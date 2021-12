Per sorprendere i clienti nel periodo delle festività natalizie, Iliad ha varato delle promozioni decisamente interessanti e tutte da scoprire

Il 2021 di Iliad è stato decisamente esaltante e per concludere in bellezza un anno ricco di soddisfazioni, il gestore francese ha deciso di dare vita ad una campagna promozionale natalizia.

Chiunque avesse intenzione di aderire può recarsi presso i Flagship Store e negli Iliad Corner sparsi in giro per l’Italia, che naturalmente sono stati decorati a tema. A prescindere dagli aspetti meramente scenici, ciò che interessa di più è il valore dell’offerta proposta dalla compagnia telefonica d’Oltralpe.

Iliad: qual è l’offerta più allettante in vista del Natale

L’offerta è pressappoco la medesima che ha spopolato negli ultimi mesi, ovvero Flash 150 5G, che mette a disposizione il 5G Iliad ad un prezzo al di sotto dei 10 euro mensili. Naturalmente i minuti per effettuare le chiamate e gli sms sono illimitati e disponibili verso gli altri operatori.

Non sono previsti costi nascosti e il prezzo esatto è di 9,99 euro al mese. È attivabile anche con portabilità fino all’11 gennaio 2022 nei punti vendita Iliad presenti sull’intero territorio nazionale.

L’alternativa è quella di ricorrere all’online, sul sito ufficiale della compagnia. In quel caso, qualora si tratti di una prima attivazione, la sim verrebbe spedita a domicilio. Non resta che affrettarsi per non farsi scappare questa ghiotta opportunità di avere a disposizione un traffico dati così ingente ad un prezzo piuttosto conveniente.

Molto interessante per chi ama l’atmosfera natalizia è anche vedere come sono stati decorati gli store Iliad, con alberi di Natale, vetrine e aree decorate ad hoc. Anche l’occhio vuole la sua parte. Sapersi presentare è senz’altro un ottimo biglietto da visita.

Il connubio tra promozioni allettanti e stand decorati potrebbe rivelarsi molto fruttuoso per Iliad, che negli scorsi mesi ha toccato quota 8 milioni di utenti in Italia. Si tratta però di un punto di partenza e non di arrivo. L’obiettivo è quello di incrementare ancor di più il parco clienti e consolidarsi nell’arduo ambito della telefonia mobile italiana.