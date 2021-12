Il momento peggiore forse per una dinamica simile. Il gigante della telefonia mobile smette di funzionare. Le reazioni.

Il mito del gestore perfetto, economico, efficiente, sgretolatosi d’improvviso in una fredda mattina di inizio dicembre. Iliad va giù, proprio come successo ad altri giganti nel corso dei mesi trascorsi. Nessun cenno di vita dal portale del gestore della telefonia francese, utenti nel panico, ricariche, servizi ed informazioni inaccessibili, tutto bloccato, tutto fermo. Moltissime le richieste dei clienti sui vari forum e presso i canali di assistenza Iliad, ma tutto vano. Milioni e milioni di cittadini bloccati dal disservizio, nel momento peggiore dell’anno probabilmente.

La condotta di Iliad era stata finora impeccabile. Servizio di qualità, numerose opzioni extra completamente gratuite, copertura eccellente, ed offerte una dietro l’altra che hanno letteralmente rivoluzionato il contesto dei gestori mobile in Italia. Non poche però le incomprensioni con i propri clienti nel momento in cui non è stato possibile per i vecchi clienti accedere alle nuove offerte man mano ufficializzate. Poi però, tutto è rientrato ed anche questa possibilità è stata fornita a chi aveva già scelto Iliad come proprio portale.

Iliad down, il gigante francese vai in tilt: la nuova offerta Flash 150

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dal lancio a tempo, scadenza inizio gennaio della nuovissima offerta Flash 150. L’iniziativa targata Iliad prevede infatti 150 gb al mese per la navigazione ed i servizi on line sotto copertura Iliad, oltre a minuti ed sms illimitati, il tutto a 9, 99 euro al mese. Una offerta davvero eccezionale se si considera, cosi come anticipato la qualità del servizio messo in piedi dal colosso francese e l’efficienza di un sistema che fino ai capricci odierni aveva funzionato alla perfezione dal momento dell’esordio nel nostro paese.

Oggi il risveglio che nessun cliente Iliad si aspettava, gestire ad esempio la propria ricarica telefonica direttamente da casa, oggi non è stato possibile, cosi come ha scritto un utente su uno dei tanti forum legati all’azienda di telefonia mobile presenti sul web: “Stamattina – dichiara l’utente – dovevo effettuare la ricarica telefonica prima di iniziare a lavorare. Lavorando da casa è facile comprendere quanto un servizio del genere possa risultare utile. Non potevo lavorare senza quella ricarica. Apro l’app Iliad – continua – ma non va. Provo ad accedere al sito ma niente. Nel panico provo e riprovo, ma niente funziona. Nel frattempo, chiaramente, sono rimasto io stesso bloccato, senza poter iniziare a lavorare”

La testimonianza la dice lunga su quanto un disservizio temporaneo possa effettivamente creare una serie di disagi inaspettati in milioni di clienti. Donne ed uomini legati a doppio mandato ai servizi offerti da un operatore telefonico per lavoro e quant’altro. Il blocco del sito web dello stesso operatore, chiaramente, come visto può diventare un grosso problema. Si spera che tutto rientri nel minor tempo possibile. Gli utenti non possono aspettare, oggi, utilizzare il proprio smartphone, i servizi offerti dal proprio gestore telefonico è dinamica troppo rilevante. I clienti attendono un segnale da Iliad. Il disservizio non può durare a lungo, non tutti possono permetterselo. Si attendono sviluppi.