Occhio alle novità riguardanti il digitale terrestre. È in arrivo, infatti, un regalo inaspettato per molti, ma non per tutti. Ecco di cosa si tratta.

La televisione, ormai presente in quasi tutte le abitazioni, si rivela essere senz’ombra di dubbio uno dei mezzi di comunicazione più diffusi e utilizzati.

Grazie alla televisione abbiamo la possibilità di accedere ad informazioni di vario genere. A partire dalle notizie di attualità fino ad arrivare a quelle di intrattenimento, in effetti, abbiamo solamente l’imbarazzo della scelta. Non crea stupore, pertanto, il fatto che in molti siano interessati ai vari cambiamenti che riguardano proprio la televisione.

Tra questi si annoverano ad esempio quelli conseguenti il passaggio al nuovo digitale terrestre. Ebbene, proprio in tale ambito si invita a prestare attenzione alle novità riguardanti il digitale terrestre, in quanto è in arrivo un regalo inaspettato per molti, ma non per tutti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Digitale terrestre, regalo inaspettato: tutto quello che c’è da sapere

Come risaputo è già iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. Una rivoluzione indubbiamente importante, grazie alla quale si assisterà, appunto, al passaggio al nuovo standard DVB-T2. Ebbene, proprio soffermandosi sul digitale terreste, interesserà sapere che la Rai regala la smart card a tutti coloro che stanno riscontrando dei problemi proprio per via di questo passaggio.

Diversi, in effetti, sono gli utenti alle prese con problemi di ricezione di segnale nel corso del processo di refarming. Da qui la decisione, appunto, della Rai di mettere a disposizione di queste persone una smart card grazie alla quale poter accedere ai propri attraverso il satellite. I soggetti interessati a ricevere tale card, in modo del tutto gratuito, devono quindi provvedere a presentare apposita richiesta sul sito ufficiale.

Prima però, sempre in base a quanto si evince dal sito, verrà effettuata apposita verifica da un ente certificatore terzo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questo modo sarà possibile accertare l’effettiva difficoltà di ricezione del segnale televisivo.

Digitale terrestre, Rai regala la smart card: chi ne ha diritto

In particolare, così come evince dal comunicato del Mise: “Ha diritto alla Smart Card Satellitare Rai esclusivamente chi non riceve i canali Rai nelle zone che gradualmente saranno interessate dall’attuazione del nuovo Piano Nazionale delle Frequenze”.

Per riceverla tale card, in caso di riscontro positivo, bisogna recarsi presso la sede Rai della propria regione oppure chiederne la spedizione, in quest’ultimo caso previo pagamento delle spese.

Una notizia indubbiamente importante per tutti coloro alle prese con delle difficoltà nel ricevere i canali Rai a causa del passaggio al nuovo digitale terrestre.