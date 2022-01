Vi sveleremo i segreti per una perfetta visita al Palazzo del Quirinale. Scopriremo come prenotare, gli orari e i giorni e il costo del biglietto.

Il Palazzo del Quirinale è uno dei palazzi storici più importanti di Roma. Ospita, oltre al Presidente della Repubblica, stupende e maestose opere d’arte.

Roma, la nostra capitale, città delle mille meraviglie è ricca di monumenti, arte, scorci incantevoli e calore umano. Le tappe da visitare durante una gita a Roma sono numerose. Il Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Pincio sono alcuni tra i luoghi incantevoli più conosciuti. Non devono mancare, poi, piccoli gioielli meno conosciuti come il Buco della Serratura, il Giardino degli Aranci oppure la Bocca della Verità. Se l’obiettivo, però, è ammirare incantevoli opere d’arte, la meta da non perdere è il Palazzo del Quirinale, un edificio di cui si sottovalutano le potenzialità. Vediamo, allora, come organizzare una perfetta visita.

Palazzo del quirinale, giorni e orari

Per organizzare alla perfezione una visita al Quirinale occorre sapere i giorni e gli orari di apertura dell’edificio al pubblico. Parliamo del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 con ultimo ingresso alle 11. Per ammirare tutte le opere d’arte serviranno almeno un paio d’ore. Sergio Mattarella ha ampliato la parte di palazzo aperta alle visite. Oltre 110 mila metri quadrati di meraviglie tra cui le opere di Pietro da Cortona, Carlo Maderno e Guido Reni. Imperdibili lo Scalone d’Oro, il Salone dei Corazzieri, la Sala delle Stagioni e la Cappella Paolina. Attenzione, però, alle indicazioni da seguire a causa del Covid 19.

La visita ai tempi del Covid

L’ingresso al Palazzo sarà consentito unicamente alle persone in possesso di Green pass rafforzato (vaccino o guarigione da massimo sei mesi) e mascherina Ffp2. E’ necessario prenotare la visita almeno cinque giorni prima della data in cui recarsi al Quirinale e l’entrata prevede un gruppo massimo di dieci persone ogni trenta minuti. La puntualità è fondamentale. Tardando, infatti, non sarà possibile accedere al Palazzo. E’ richiesto, nello specifico, che il visitatore arrivi quindici minuti prima dell’orario di ingresso previsto in modo tale da avere il tempo di esibire Green Pass e il documento di identità.

La prenotazione può avvenire online accedendo al portale www.visite.quirinale.it oppure contattando il numero 06 39 96 75 57.

Costo del biglietto del Palazzo del Quirinale

E’ interessante sapere come il costo del biglietto di accesso al Palazzo del Quirinale è puramente simbolico. Il prezzo è di 1,50 euro a persona. Occorre sottolineare che il biglietto è nominativo e non rimborsabile ed è legato alla data e all’orario indicato in fase di prenotazione.