La copertura agenti atmosferici protegge il proprietario di un veicolo dai danni causati da tempeste, grandinate, slavine, uragani e inondazioni. Qual è il costo nel 2022?

L’Assicurazione Auto è necessaria per circolare sulle strade con un veicolo. I costi variano in base alla compagnia scelta, alle caratteristiche del guidatore e alla personalizzazione della proposta.

Ogni polizza assicurativa contiene degli elementi base obbligatori e delle garanzie aggiuntive che vanno ad incidere sul costo totale ma che l’automobilista è libero di inserire o meno nel pacchetto. Si tratta di coperture supplementari legate a specifici eventi e imprevisti che normativamente non sono indispensabili. Tra le garanzie accessori citiamo la polizza cristalli, quella furto e incendio, la tutela legale, la polizza eventi socio-politici, l’assicurazione atti vandalici, la polizza infortuni al conducente e la copertura agenti atmosferici. Quest’ultima ha una funzione strategica fondamentale per chi vive in zone in cui eventi atmosferici pericolosi sono abituali.

Polizza agenti atmosferici, la copertura

Il proprietario di un’auto che sottoscrive un’Rc Auto completo di garanzia agenti atmosferici tutela il proprio veicolo da numerosi imprevisti che potrebbero causare gravi danni. Rientrano nella copertura, infatti, i danni causati da tempeste, inondazioni, uragani, grandinate, slavine, smottamenti di terreno, trombe d’aria, valanghe, alluvioni e frane. Non sono inclusi, invece, i fenomeni naturali come eruzioni di vulcani oppure terremoti previsti in un’altra copertura aggiuntiva.

Per sapere nei dettagli la copertura completa è consigliabile leggere attentamente il contratto per non rischiare di omettere agenti atmosferici rilevanti nella zona di residenza. In più, è bene informarsi sulle riparazioni effettuate in officine autorizzate, sulle responsabilità dell’assicurato, sulla franchigia e sul massimale. Infine, prima di scegliere la polizza da acquistare occorre conoscere il prezzo fissato dalla compagnia assicurativa.

Quanto costa la copertura aggiuntiva

Ogni automobilista ha l’obbligo di stipulare una polizza con Responsabilità Civile. Di conseguenza, tale garanzia sarà inclusa automaticamente ad ogni livello di assicurazione. Sarà facoltà dell’assicurato, poi, optare per altre garanzie aggiuntive come quella relativa agli agenti atmosferici pagando una quota supplementare. Il premio extra da considerare per la copertura agenti atmosferici può avere un importo variabile tra i 40 e i 100 euro. Le variabili che determineranno l’esatto costo sono il luogo di residenza, il livello di copertura, la compagnia scelta e le credenziali dell’assicurato.