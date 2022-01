Quando si viene fermati ad un posto di blocco si può rifiutare l’alcol test da parte delle forze dell’ordine? A quali conseguenze si va in contro?

L’alcol test è un vero e proprio spauracchio per gli automobilisti. Si può decidere di evitarlo per svariati motivi, ma non è detto che ciò sia consentito.

Tra i controlli più temuti quando si è alla guida c’è senz’ombra di dubbio l’alcol test. Per questo può capitare che al momento dell’ispezione ci si faccia prendere dal panico e si cerchi di evitare l’etilometro.

C’è chi lo fa sapendo di aver esagerato, altri invece sapendo di reggere poco l’alcol hanno paura di poter superare il limite consentito (0,5 grammi di alcol per litro di sangue per cui è prevista la sanzione amministrativa). La situazione di aggrava se si va oltre lo 0,8 g/l, visto che si va in contro al reato.

Bollo auto e posto di blocco: a chi spettano i controlli dell’odiata tassa

Alcol test: è possibile rifiutarsi? Cosa si rischia?

In linea di massima però non ci si può sottrarre al test dell’etilometro. Questo comportamento infatti è equiparato alla guida in stato di ebbrezza. Stesso discorso se ci si rifiuta di sottoscrivere il modulo per l’accertamento del livello di alcol con analisi in ospedale.

Si rischia una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 6.000 euro e all’arresto da 6 mesi a 1 anno, oltre che alla perdita di 10 punti dalla patente e alla sospensione della licenza di guida in caso di comportamento recidivo.

In linea generale la situazione è quella sopracitata, ma per la Cassazione vale il principio di tenuità del fatto. Se si accerta che si è trattato di un comportamento sporadico e non compiuto con malizia, probabilmente si possono evitare conseguenze catastrofiche.

Acquistare un’auto senza sbagliare? Basta seguire alcuni consigli

La Corte infatti una recente sentenza ha stabilito che i reati con una condanna fino a 5 anni e per i quali è prevista una pena pecuniaria (come questo preso in esame) non sono punibili. Ciò è possibile solo in caso di offesa non rilevante e non elevata entità del danno o pericolo. In sostanza, può essere ammesso il rifiuto all’alcol test nel caso di leggero sforamento dei limiti tollerati di alcol nel sangue del conducente.