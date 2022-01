Occhio alle vostre auto! Striscia la Notizia ha di recente svelato un trucco attraverso il quale i ladri ci rubano tutto in pochi secondi. Ecco di cosa si tratta.

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per tutti quanti a causa del Covid. Nonostante ciò i ladri non smettono mai di entrare in azione, pronti a rubare soldi, auto e altro ancora alla vittima di turno.

Una situazione indubbiamente non piacevole, per cui si rivela necessario prestare sempre la massima attenzione e, quando possibile, attuare degli appositi accorgimenti. A partire dai furti in casa, passando per le truffe telefoniche o tramite e-mail, fino ad arrivare a quelle porta a porta, sono davvero tante le trappole in cui si rischia tutti i giorni di cadere.

Proprio in tale ambito si invita a prestare un occhio di riguardo alla propria auto. Striscia la Notizia, infatti, ha di recente svelato un trucco attraverso il quale i ladri ci rubano tutto in pochi secondi. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Striscia la Notizia è noto per la sua capacità di mettere in guardia i telespettatori in merito a vicende poco chiare, che potrebbero portare a dover fare i conti con conseguenze particolarmente spiacevoli. Qualche tempo fa, ad esempio, il noto tg satirico ha svelato uno scandalo sull’Agenzia delle entrate in merito a dei “prelievi irregolari”. Di recente, invece, grazie ad un servizio di Marco Camisani Calzolari, ha spiegato come le nostre auto siano in pericolo. Ma cosa sta succedendo?

Ebbene, come spiegato dall’esperto di hi-tech di Striscia la Notizia, le nostre auto sono finite sotto il mirino degli hacker. In particolare quest’ultimi possono comandare i nostri veicoli dall’esterno, riuscendo così anche a rubare tutto nel giro di pochi secondi. Ma come è possibile?

Questo, come facilmente intuibile, è possibile in quanto i nostro mezzi sono ormai sempre più connessi. Basti pensare alle varie applicazioni che utilizziamo puntualmente, come quelle per la temperatura, lo stereo, il riscaldamento e così via. Proprio tali strumenti contribuiscono a rendere i nostri veicoli vulnerabili all’attacco di hacker.

Quest’ultimi, agendo da remoto, possono controllare, ad esempio, i fari e lo stereo di più automobili, anche contemporaneamente. Ma non solo, possono vedere su c’è qualcuno alla guida oppure no. Accedendo al navigatore, inoltre, possono capire qual è l’indirizzo di casa, così come accendere o spegnere l’auto.

Sempre agendo dall’esterno possono cambiare anche la lettura dei pneumatici, far accelerare l’auto, oppure compiere altre operazioni, come cambiare la canzone o accendere l’aria condizionata oppure il riscaldamento.

Striscia la notizia, ora gli hacker attaccano anche le auto: come difendersi

Oltre ai tanti tentativi di truffa di cui, purtroppo, sentiamo spesso parlare, quindi, ora gli hacker attaccano anche le auto. Ma come fare a difendersi? Ebbene, sempre in base a quanto si evince dal servizio di Striscia la Notizia, a ricoprire un ruolo particolarmente importante in tal senso sono le stesse case automobilistiche.

Proprio quest’ultime, in effetti, dovrebbero attuare delle misure di sicurezza ad hoc, volte appunto a difenderci da possibili attacchi da parte di alcuni malintenzionati. Intanto si consiglia di disabilitare il Wi-Fi quando possibile e quando non serve.

Ma non solo, è opportuno non inserire l’indirizzo di casa nel navigatore, ricordandosi, tra le altre cose, di non navigare mai su indirizzi sconosciuti sul browser fornito dall’auto. Onde evitare spiacevoli sorprese, inoltre, si invita sempre a recarsi solamente presso officine affidabili.

In alcuni casi, purtroppo, possono essere proprio le stesse officine a passare i dati dell’auto agli hacker. Ovviamente non bisogna fare di tutta l’erba un fascio, in quanto nella maggior parte dei casi ciò non avviene. L’importante è affidarsi, come già detto, a dei professionisti del settore affidabili.

Per finire, se tutto questo non bastasse, ricordiamo che si stanno diffondendo anche i primi ransomware. Si tratta di virus che possono bloccare l’auto e non farla partire se prima non si paga un riscatto agli hacker.

IL SERVIZIO DI STRISCIA LA NOTIZIA >>> https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/ora-gli-hacker-attaccano-anche-le-auto_76255.shtml