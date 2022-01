Chi è e quanto guadagna il presunto fidanzato di Alberto Matano? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tra i giornalisti più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, sono in molti a voler conoscere qualcosa in più in merito alla vita privata di Alberto Matano.

Al timone a partire dal 2019 del programma La vita in diretta, è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Tra i volti più stimati del piccolo schermo, d’altronde, riesce ogni volta ad assicurarsi un ottimo riscontro da parte del pubblico. Una chiara dimostrazione, quindi, di come la sua vita professionale sia in un momento altissimo.

Visto il suo successo, pertanto, non crea stupore il fatto che in tanti vogliano conoscere qualcosa in più in merito alla sua vita sentimentale. Ebbene, proprio in tale ambito interesserà sapere che, in base alle ultime indiscrezioni, sembra che il giornalista sia fidanzato con un uomo molto famoso. Ma di chi si tratta e soprattutto quanto guadagna? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alberto Matano, chi è il presunto fidanzato: le ultime indiscrezioni

Prima di vedere chi è il presunto fidanzato di Alberto Matano è bene sottolineare che si tratta solo di indiscrezioni e che al momento non sono disponibili informazioni certe in merito. In particolare, come riportato da Chenews, il magazine Dagospia ha avanzato qualche tempo fa l’ipotesi che ci possa essere una relazione tra il noto giornalista e il politico del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora.

I due, a quanto pare, si conoscono da lungo tempo e sarebbero anche molto amici. Allo stesso tempo, è bene sottolineare, si tratta solo di rumors e non c’è nulla di ufficiale, nemmeno uno scatto in grado di dimostrare una possibile relazione. In attesa di vedere se i due, in futuro, rilasceranno o meno dichiarazioni in tal senso, non mancano coloro che vogliono sapere qualcosa di più su Spadafora, come ad esempio quanto guadagni.

Alberto Matano, quanto guadagna Vincenzo Spadafora

Per sapere quanto guadagna Vincenzo Spadafora bisogna innanzitutto ricordare che un deputato percepisce come stipendio un’indennità netta pari a 5.346,54 euro al mese. A questi vanno ad aggiungersi una diaria di 3.503,11 euro e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. Ma non solo, come si evince da Money, a tali importi bisogna aggiungere 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Ministro per le politiche giovanili e lo sport sotto il Governo Conte, il suo stipendio mensile dovrebbe essere di conseguenza pari a 13.971,35 euro. Entrando nei dettagli, così come si evince dal sito della Camera, nella dichiarazione dei redditi del 2018, quindi relativa al 2017 come periodo d’imposta, quando ancora non era stato eletto alla Camera, ha dichiarato un reddito complessivo totale pari a 85.920 euro.

L’anno seguente, invece, ovvero nel 2019 con riferimento al 2018, ha dichiarato un reddito complessivo pari a 84.911 euro. Nel 2020, con riferimento al periodo d’imposto 2019, invece, ha dichiarato 98.471 euro. L’ultima dichiarazione in ordine di tempo, ovviamente, è quella del 2021, con riferimento al 2020. Ebbene, per l’occasione Spadafora ha dichiarato sempre 98.471 euro.

A proposito di soldi, inoltre, in base a quanto si evince sempre da Money, Vincenzo Spadafora dall’inizio della legislatura si è decurtato parte dello stipendio restituendo complessivamente oltre 45 mila euro.