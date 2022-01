Occhio al bonus sulle bollette di luce e gas 2022! Ecco come fare a sapere se è stato o meno applicato e i relativi importi.

A partire dalle e-mail e i social network, passando per il riscaldamento, fino ad arrivare ai vari elettrodomestici presenti nelle nostre case, non si può negare come ormai tutti siamo dipendenti dall’energia.

Proprio grazie a quest’ultima, d’altronde, abbiamo la possibilità di utilizzare i vari dispositivi a nostra disposizione, quali smartphone, lavatrici, forno e tanto altro ancora. Spesso, in effetti, sembra quasi che ce ne dimentichiamo, eppure bisogna ricordarsi che tutte le volte in cui accendiamo qualcosa stiamo contribuendo a consumare energia. Consumi, che, a loro volta, andranno a determinare l’importo delle bollette da pagare.

Sempre più famiglie, però, complice la crisi causata dal Covid e il concomitante aumento dei prezzi, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad effettuare i vari pagamenti. In tale ambito, pertanto, a rivestire un ruolo importante sono i vari aiuti economici, come ad esempio il bonus bollette 2022. Ebbene, soffermandosi proprio su quest’ultimo vedremo assieme come fare a sapere se è stato o meno applicato e i relativi importi.

Bollette luce e gas, occhio al bonus: tutto quello che c’è da sapere

Gli ultimi due anni sono stati segnati, purtroppo, dal Covid che continua ad avere delle ripercussioni negative sul bilancio di molte famiglie. Se tutto questo non bastasse, a peggiorare ulteriormente la situazione ci si mette l’aumento del costo della vita, dovuto all’inflazione, che provoca un preoccupante aumento dei prezzi.

In molti, pertanto, rischiano di dover fare i conti con l’ennesima stangata per via dei tanto temuti rincari sulle bollette di luce e gas. Proprio in tale ambito, quindi, a rivestire un ruolo importante è il bonus bollette che è stato introdotto dal governo al fine di rispondere agli aumenti delle utenze di luce e gas. Ma chi ne ha diritto e come fare a sapere se è stato applicato in bolletta?

Bollette luce e gas, occhio al bonus: chi ne ha diritto

Ebbene, bisogna sapere che tale bonus bollette 2022 viene applicato automaticamente sotto forma di sconto sulle bollette dei soggetti aventi diritto. In particolare, ricordiamo, tale misura è rivolta a:

nuclei famigliari con massimo tre componenti in presenza di un ISEE inferiore a 8.265 euro;

nuclei famigliari con quattro o più membri e ISEE inferiore a 20 mila euro ;

; percettori Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;

Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza; malati gravi che devono utilizzare delle apparecchiature salvavita.

Bollette luce e gas, a quanto ammonta il bonus: ecco gli importi

Ma a quanto ammonta il bonus bollette 2022? Ebbene, entrando nei dettagli gli importi di tale agevolazione sono pari a:

128 euro per nuclei famigliari con massimo due componenti;

per nuclei famigliari con massimo due componenti; 151 euro per le famiglie con massimo quattro membri;

per le famiglie con massimo quattro membri; 177 euro in presenza di nuclei famigliari con quattro o più componenti.

Per quanto riguarda le bollette del gas, invece, l’importo differisce a seconda delle modalità di utilizzo e alla zona climatica dove si ha residenza.

Bollette luce e gas, come verificare se è stato applicato lo sconto

Una volta visto chi ha diritto al bonus bollette 2022 e relativi importi, sorge spontanea una domanda: come fare a sapere se è stato effettivamente applicato? Ebbene, a tal fine la prima cosa da fare è quella di controllare l’importo stesso della fattura inerente le utenze di nostro interesse.

Se risulta più basso rispetto alle bollette precedenti, allora vuol dire che il bonus è stato applicato e per questo motivo ci si ritrova a dover pagare di meno del previsto. In alternativa non bisogna fare altro che leggere la stessa bolletta.

Se il bonus è stato applicato, infatti, dovremmo leggere la relativa voce sotto la sezione “Dettaglio fiscale” presenta appunto in bolletta. Sapere se il bonus bollette 2022 è stato effettivamente applicato, quindi, è possibile. Non bisogna fare altro che seguire i metodi poc’anzi citati e il gioco è fatto.