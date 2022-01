Quali sono le professioni più ricercate nel 2022? Indirizziamo il nostro futuro conoscendo le richieste del mondo del lavoro.

Il 2022 potrebbe essere l’anno della svolta per tanti motivi. Nonostante le prime settimane si stiano rivelando particolarmente dure, non occorre abbandonare ogni speranza ma avere fiducia che presto qualcosa cambierà. Una spinta al cambiamento nelle nostre vite potrebbe essere la ricerca di una nuova occupazione che riesca ad equilibrare vita lavorativa e privata riservando i giusti spazi ad entrambe. La pandemia ci ha insegnato a cogliere l’attimo, a non rinunciare alla serenità e a vivere pienamente l’unica vita che abbiamo. Trovare un lavoro soprattutto se in linea con le proprie passioni e ben retribuito è un obiettivo che in questo 2022 potrebbe essere raggiunto conoscendo le offerte del mondo del lavoro.

Professioni più ricercate nel 2022

La pandemia ha lasciato il segno in tanti settori specialmente in quello sanitario ed economico. Durante i due anni appena trascorsi, le attività economiche hanno subito bruschi rallentamenti, periodi di stallo, di ripresa e nuovamente di difficoltà. Tra alti e bassi si sta cercando di ricostruire una solida realtà ma ci si accorge che in diversi ambiti manca la materia prima, il lavoratore.

Jobtech, l’agenzia digitale italiana per il lavoro, ha segnalato la necessità di assunzioni nei settori della vendita al dettaglio, della logistica, dell’hospitality, del call center e dell’Hotellerie-Restaurant-Cafè. Partendo da questa considerazione, sono state individuate le cinque professioni più ricercate nel 2022.

Le opzioni a disposizione

Gli ambiti di ricerca li abbiamo segnalati, ora passiamo alle specifiche professioni che potrebbero fare trovare facilmente lavoro nell’anno in corso. Iniziamo dai responsabili della logistica, figure professionali il cui compito è soddisfare il cliente. Il settore della logistica deve arricchirsi di strategia e tecnologia e di conseguenza il personale incaricato dovrà essere esperto, formato e digitale.

Passiamo, poi, al ruolo di picker, persona che ha il compito di preparare gli ordini effettuati online. Questo è un lavoro moderno il cui bisogno nasce dall’aumento dello shopping online e dell’uso di piattaforme digitale per compiere i propri acquisti. Le previsioni sono di migliaia di dipendenti in Italia nei prossimi mesi. Continuiamo passando al settore dell’Ho.Re.Ca e alla ricerca di camerieri, barman, pizzaioli, cuochi che aumenterà nell’anno in corso. Il turnover della forza lavoro è causato dalla pandemia ma sarà l’occasione per tante persone di trovare una nuova occupazione.

Operatori di call center e contabili, professioni ricercate nel 2022

Concludiamo con le ultime due professioni più ricercate nel 2022. Il mondo dei call center ricerca operatori, un gran numero di operatori proponendo interessanti opportunità di lavoro da remoto. Infine, rimanendo sempre all’interno dell’opportunità di lavorare da casa citiamo la ricerca dei contabili. I candidati dovranno essere competenti a livello informatico, strateghi, precisi, capaci di organizzazione pratica e time management. Un ruolo tutto da scoprire, dunque, che potrebbe riservare piacevoli sorprese.