La pensione anticipata nel 2022 è possibile per chi ha un tumore? La risposta non è scontata e deve tener conto di diverse variabili.

Le Leggi attualmente attive non prevedono di poter richiedere la pensione anticipata solamente per la presenza di una malattia oncologica. La possibilità di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, infatti, è strettamente legata al grado di invalidità che deriva dalla patologia. Nonostante le conseguenze fisiche e psicologie causate da un tumore, dunque, in Italia i malesseri generali, la stanchezza, il decadimento fisico non sono sufficienti per poter andare in pensione in anticipo. Occorre avere un’invalidità in associazione alla malattia oncologica, vediamo di quale grado.

Pensione anticipata 2022 e malattia oncologica

Il prepensionamento dipende sia dal tipo di malattia da cui si è affetto che dal grado di invalidità che ne deriva. Avere un tumore, dunque, non è sufficiente per richiedere la pensione anticipata anche se si hanno come problematiche complicazioni di salute che impediscono di recarsi con costanza a lavoro. Occorre un’invalidità e non un’invalidità bassa ma un alto grado di disabilità.

Nello specifico, il riferimento è di una percentuale di invalidità civile del 100% per i soggetti malati con prognosi sfavorevole dopo l’asportazione del tumore, del 70% per i soggetti con prognosi favorevole e funzionalità compromesse e dell’11% con prognosi favorevole e debole compromissione delle funzionalità. Presentando domanda all’INPS si potrà ricevere l’assegno di invalidità di importo differente a seconda della percentuale riconosciuta.

Come uscire prima dal mondo del lavoro

I malati di tumori possono richiedere la pensione di vecchiaia anticipata per invalidi a condizione che abbiano un’invalidità superiore all’80% e siano lavoratori dipendenti privati. In più, occorrerà avere raggiunto i 61 anni di età per gli uomini e 56 anni per le donne e aver maturato minimo venti anni di contributi.

Un’alternativa è l’Ape Social dedicata ai malati di tumore. La pensione anticipata sarà possibile con un’invalidità superiore al 74% e al raggiungimento dei 63 anni di età. Altra condizione necessaria è avere almeno trent’anni di contributi versati. In più, per usufruire dell’Ape Social occorrerà essere iscritti alla Gestione Separata Inps oppure alla Gestione Speciale lavoratori autonomi, avere un’assicurazione obbligatoria dipendenti o essere iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago.