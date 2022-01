Striscia la Notizia ribadisce un’inquietante consapevolezza, attraverso gli smartphone siamo costantemente spiati. Accesi o spesi non fa nessuna differenza, abituiamoci all’amara realtà.

Le nostre abitudini, i nostri pensieri, le chat e le ricerche in internet, nulla è un segreto. L’accesso ai dati personali è non solo possibile ma reale e viene compiuto attraverso un dispositivo che è sempre vicino a noi, lo smartphone. La triste realtà è, ormai, appurata. App, portali e inconsapevoli autorizzazioni violano la nostra privacy e ce ne rendiamo conto nel momento in cui appaiono pubblicità di un prodotto da noi ricercato qualche ora prima o il giorno indietro. Il problema riportato da Striscia la Notizia è una continuità nello “spionaggio” che non si limita ai momenti in cui il device è accesso ma che continua anche quando per noi è spento ossia in stand by, con schermata nera e blocco inserito.

Striscia la Notizia, l’ultima rivelazione

Marco Camisari Calzolari ha riproposto al pubblico una notizia che qualche mese fa ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Tutti noi siamo spiati attraverso i nostri smartphone. Ascoltano le nostre conversazioni, conoscono i gusti e le preferenze e condizionano la navigazione attraverso pubblicità e apparenti innocue informazioni.

L’intero processo dovrebbe essere tutelato dalla privacy e dalle policy legali ma tali forme di controllo non possono impedire che lo smartphone registri ciò che chiediamo a Siri, Alexa o Google Assistant. Lo 0,2% delle conversazioni viene registrato per “migliorare il servizio” e conservato per essere utilizzato a scopi pubblicitari.

E’ possibile interrompere l’attività di spionaggio?

Per impedire di essere spiati dallo smartphone – e naturalmente di impedire che i nostri dati vengano poi venduti ad aziende di marketing – occorre bloccare la fonte. Avendo, ad esempio, un device Apple sarà necessario disattivare Siri per poter parlare in tranquillità. La procedura richiede l’accesso al menù impostazioni, alla sezione “Siri Cerca” per poi spostare il cursore da On a OFF accanto alla voce “Abilita Ehi Siri”. Allo stesso modo, sarà necessario individuare la procedura di attivazione di Alexa sui cellulari Android e procedere con la disattivazione del sistema.

In entrambi i casi, dunque, è il menù impostazioni la sede delle direttive legate alla privacy del nostro dispositivo.