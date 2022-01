Eurospin, mese di assunzioni per la grande azienda di distribuzione. Oltre 100 opportunità lavorative per dare una svolta alla propria vita. Scopriamo quali sono le posizioni aperte.

L’azienda italiana Eurospin cerca personale da inserire nell’organico. I posti di lavoro sono sparsi per tutta la penisola e i ruoli da ricoprire sono vari. Ciò significa che tante persone hanno l’opportunità di trovare la mansione più adatta al proprio profilo lavorativo e proporsi come candidati per l’assunzione. Le qualità che consentiranno di entrare nel mondo Eurospin sono il dinamismo, l’intraprendenza, la professionalità e la capacità di interazione con il cliente. Scopriamo come conoscere tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Poste Italiane “Lavora con noi”: ondata di assunzioni, come candidarsi

Assunzioni Eurospin, le posizioni aperte

Per conoscere tutte le posizioni aperte occorre collegarsi al portale ufficiale dell’azienda ed accedere alla sezione “Lavora con noi”. All’interno sono presenti diverse sotto sezioni tra cui due di nostro interesse. Il riferimento è alle sezioni “Posizioni aperte in sede” e “Posizioni aperte nei punti vendita” all’interno delle quali si potranno visionare tutti i profili ricercati completi di sede di lavoro, mansioni da svolgere e requisiti da rispettare per sperare nell’assunzione.

Assunzioni 2022, tanti posti di lavoro con Costa Crociere e McDonald’s: come candidarsi

Un esempio riporta la ricerca per la sede di Parma di un manutentore che si occupi di diversi punti vendita della zona. E’ richiesta dinamicità, disponibilità ad effettuare trasferte e residenza vicino a Parma. Inoltre, la domanda potrà essere inoltrata solamente da chi è in possesso di un diploma tecnico e ha qualche piccola esperienza alle spalle nel campo dell’idraulica, delle riparazioni elettriche e edili.

Come inviare il curriculum

Le assunzioni previste in Eurospin per il mese di gennaio spaziano dalla ricerca di addetti alla vendita a quella di assistenti di filiale, dall’espansionista al junior controller, dal cantierista al coordinatore dell’area manutenzione. Tante possibilità a cui candidarsi con pochi click. Basterà selezionare la posizione aperta che corrisponde al proprio profilo, registrarsi al portale inserendo i propri dati personali e caricare il curriculum vita.

In alternativa, è possibile inviare un’autocandidatura senza necessariamente scegliere un ruolo. Basterà selezionare la sezione di riferimento e inoltrare il cv. In questo modo verrà inserito nel sistema e non appena ci sarà una posizione aperta il linea con i propri requisiti si potrebbe essere contattati per un colloquio.