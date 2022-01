Buone notizie in arrivo per i pensionati che nel corso del 2022 potranno beneficiare di un gran numero di esenzioni. Ecco di quali si tratta.

Il 2022 è da poco iniziato e la speranza di tutti è che possa portare finalmente con sé delle notizie positive, soprattutto considerando che abbiamo dovuto fare i conti con due anni particolarmente difficili a causa del Covid. In molti, purtroppo, in seguito alle varie restrizioni si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate.

Proprio in questo contesto particolarmente complicato, pertanto, non può che essere accolta positivamente la notizia che coinvolge molti pensionati, i quali potranno beneficiare nel corso del 2022 di diverse agevolazioni. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza e falsi invalidi, occhio ai furbetti: rubati 15 miliardi in due anni

Pensionati, dal canone telefonico all’esonero del canone Rai: attenti alle agevolazioni

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme chi può andare in pensione nel 2022 grazie a Quota 102. Ebbene, oggi, invece, vedremo assieme quali sono le agevolazioni a cui possono accedere i pensionati proprio nel corso dell’anno da poco iniziato. Tra questi si annoverano:

Esonero Canone Rai . Coloro che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro, hanno diritto all’esonero del canone Rai. Quest’ultimo, ricordiamo, viene addebitato direttamente sulla bolletta della luce.

. Coloro che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro, hanno diritto all’esonero del canone Rai. Quest’ultimo, ricordiamo, viene addebitato direttamente sulla bolletta della luce. Bonus luce e gas . Sempre i pensionati, inoltre, hanno diritto al bonus luce e gas nel caso in cui versino in gravi condizioni di salute per cui si riveli necessario l’uso costante di apparecchiature mediche.

. Sempre i pensionati, inoltre, hanno diritto al bonus luce e gas nel caso in cui versino in gravi condizioni di salute per cui si riveli necessario l’uso costante di apparecchiature mediche. Esonero pagamento canone telefonico. Ebbene sì, gli utenti di telefonia fissa Tim pensionati con più di 75 anni e reddito inferiore a 6.713,94 euro hanno diritto all’esonero dal pagamento del canone telefonico.

Pensionati, importanti sconti sul trasporto: ecco di quali si tratta

Oltre agli esoneri fin’ora citati, interesserà sapere che i pensionati potranno beneficiare nel corso del 2022 anche di altre importanti agevolazioni. Entrando nei dettagli si annoverano:

Agevolazioni per viaggi Trenitalia . Sia i pensionati che coloro che lavorano, a partire dall’età di 60 anni, hanno diritto a beneficiare di importanti sconti, riduzioni ed esenzioni. In particolare Trenitalia mette a disposizione degli importanti sconti sulle tariffe dei viaggi sulle Frecce e la Carta Argento over 60. Quest’ultima permette di ottenere un ulteriore sconto del 10% per viaggi in cuccetta. Ma non solo, sconto del 15% sulla tariffa base per i treni nazionali di prima e seconda classe e del 25% sulla tariffa per treni esteri.

. Sia i pensionati che coloro che lavorano, a partire dall’età di 60 anni, hanno diritto a beneficiare di importanti sconti, riduzioni ed esenzioni. In particolare Trenitalia mette a disposizione degli importanti sconti sulle tariffe dei viaggi sulle Frecce e la Carta Argento over 60. Quest’ultima permette di ottenere un ulteriore sconto del 10% per viaggi in cuccetta. Ma non solo, sconto del 15% sulla tariffa base per i treni nazionali di prima e seconda classe e del 25% sulla tariffa per treni esteri. Sconti Alitalia per tratte nazionali e internazionali . Sempre nell’ambito dei trasporti, inoltre, Alitalia offre uno sconto del 30% sui costi per le tratte nazionali. Sono variabili, invece, gli sconti per le tratte internazionali.

. Sempre nell’ambito dei trasporti, inoltre, Alitalia offre uno sconto del 30% sui costi per le tratte nazionali. Sono variabili, invece, gli sconti per le tratte internazionali. Prezzi trasporto pubblico. I pensionati possono beneficiare, a seconda del Comune di riferimento, di sconti o addirittura dell’esenzione dal biglietto o abbonamento per trasporti pubblici, quali autobus, tram e metropolitana.

Pensionati, ulteriori agevolazioni nel 2022

Per finire ricordiamo che i pensionati, sempre nel corso del 2022, potranno beneficiare anche di altre agevolazioni particolarmente importanti, ovvero:

Pagamenti bollettini postali . I pensionati devono semplicemente mostrare il loro documento d’identità per non pagare il costo da sostenere per i bollettini postali, pari in genere a 70 centesimi oppure 1,30 euro.

. I pensionati devono semplicemente mostrare il loro documento d’identità per non pagare il costo da sostenere per i bollettini postali, pari in genere a 70 centesimi oppure 1,30 euro. Assegno familiare Inps . Nel caso in cui l’Isee risulti particolarmente basso, allora i pensionati hanno diritto a vedersi erogare dall’Inps l’assegno famigliare.

. Nel caso in cui l’Isee risulti particolarmente basso, allora i pensionati hanno diritto a vedersi erogare dall’Inps l’assegno famigliare. Esenzione ticket sanitario . In presenza di un reddito inferiore a 36.151,98 euro i pensionati hanno diritto ad ottenere l’esenzione o riduzione del ticket sanitario.

. In presenza di un reddito inferiore a 36.151,98 euro i pensionati hanno diritto ad ottenere l’esenzione o riduzione del ticket sanitario. Tari. Molti Comuni hanno deciso di garantire, ai pensionati con Isee particolarmente bassi, la riduzione della Tari. Una misura, quest’ultima, che non viene applicata dappertutto. Proprio per questo motivo si invita a consultare il sito del proprio Comune di riferimento in modo tale da sapere se sono o meno previste agevolazioni in merito.

A partire dall’esonero del canone Rai fino ad arrivare alla riduzione della Tari, quindi, sono davvero tante le agevolazioni a cui hanno diritto i pensionati nel corso del 2022. Oltre a quelle elencate, bisogna sapere, che ve ne sono anche altre.

Pensione a rischio, occhio al pignoramento: la verità che non ti aspetti

Ne sono una chiara dimostrazioni i possibili sconti ed esenzioni per l’ingresso a musei, cinema e teatri. In caso di dubbio, pertanto, si invita a chiedere informazioni in merito ai vari enti e istituti di competenza, in modo tale da poter beneficiare dei vari sconti e agevolazioni a cui si ha diritto nel corso del nuovo anno da poco iniziato.