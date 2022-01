Ridurre le spese per ottenere un sicuro risparmio, non è una missione impossibile. Imparare a tutelare i propri soldi è fondamentale per non alleggerire il portafoglio; vediamo come fare.

In un periodo di rincari è priorità per tante famiglie cercare di risparmiare il più possibile. Si tenta di alleggerire le bollette facendo attenzione a tanti piccoli e comuni errori che se commessi fanno schizzare i consumi alle stesse; si cerca di effettuare più spostamenti a piedi per fronteggiare l’aumento del carburante e si prova a fare una spesa intelligente per riempire il carrello spendendo di meno. Tante accortezze, dunque, per tutelare i propri soldi eppure spesso non si pensa ad alcune specifiche spese che possono essere ridotte – anche notevolmente – cambiando prospettiva.

Risparmio, l’usato vince sempre

Il risparmio è garantito optando per l’usato. Alcuni articoli in particolar modo sono adatti ad un acquisto di seconda mano dato che la qualità dura nel tempo. Citiamo tra le spese volte al risparmio l’acquisto di un computer portatile, di uno smartphone oppure di un qualsiasi dispositivo elettronico. I device ricondizionati possono avere una seconda vita qualitativamente eccellente consentendo di risparmiare parecchi soldi.

Allo stesso modo, il risparmio è garantito comprando abiti o accessori usati in ottime condizioni. Diverse app si prestano a tale tipologia di scambio e le persone che ne fanno uso aumentano sempre di più. In questo caso è possibile ottenere sia un risparmio – acquistando capi di seconda mano – sia un guadagno – vendendo ciò che non si utilizza.

Altri consigli di risparmio sulle spese

L’usato può consentire un risparmio maggiore in caso di grandi spese. L’acquisto di un’auto, ad esempio. Perché comprare un veicolo nuovo che si svaluta in pochi anni quando è possibile comprare un usato – anche a km zero – risparmiando notevolmente pur conservando la qualità? Naturalmente occorrerà valutare attentamente l’offerta riconoscendo eventuali truffe ma prestando la giusta meticolosità si potranno tutelare efficacemente i propri soldi.

Stesso discorso per i mobili. In vendita è possibile trovare tanti oggetti di seconda mano in ottime condizioni che consentiranno di ammortizzare le spese ottenendo il risparmio desiderato. In alternativa è possibile acquistare articoli in buone condizioni e rigenerarli dipingendoli e donandogli nuova vita.

Ultimo consiglio è dedicato ai musicisti. Uno strumento nuovo può avere un costo oneroso. Rivolgersi al mondo dell’usato può rivelarsi un grande vantaggio soprattutto se ad usare lo strumento è un principiante oppure un ragazzo alle prime armi che sta imparando in una scuola musicale. Rivolgendosi ad un professionista esperto si potrebbe riuscire ad avere la qualità pagando meno del previsto.