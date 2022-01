Fare la spesa al supermercato e assicurarsi un risparmio è possibile conoscendo alcune tattiche volte a combattere i rincari dei prezzi.

L’epifania porta via le feste di Natale e un ritorno alla normalità è obbligatorio. Presto le scuole ricominceranno, i pomeriggi passati a giocare a carte saranno un lontano ricordo e bisognerà togliere le decorazioni natalizie dalle case. Sarà il momento, poi, per mettersi a dieta e per risolvere qualche problema intestinale causato dalle grandi abbuffate. L’obiettivo, dunque, è di risparmiare sulla spesa al supermercato per recuperare gli importi eccessivi spesi durante le feste. Fortunatamente, alleggerire il carico sul portafoglio è possibile conoscendo alcuni segreti che consentiranno di mantenere la qualità pur pagando di meno.

Supermercati a confronto: ecco dove si risparmia davvero

La spesa al supermercato non ha più segreti

Il primo trucco per ottenere un risparmio assicurato durante la spesa al supermercato è informarsi sui grandi marchi e sui sottogruppi che possiedono. Spesso, infatti, non occorre acquistare grandi brand dai prezzi onerosi per avere la qualità desiderata. Alcuni sottomarchi appartengono a nomi rinomati ma costano di meno dato che sono confezionati in maniera più “discreta”.

Un secondo consiglio da seguire è di dedicare maggior tempo alla preparazione culinaria in casa. Perché spendere soldi per un prodotto che possiamo facilmente cucinare da soli? Sughi, pesti, torte e crostate, preparando il tutto in casa si potrà alleggerire notevolmente la spesa al supermercato. Allo stesso modo, è consigliabile evitare di chiedere alla cassa sacchetti in plastica che non solo inquinano ma hanno un costo che incide sul totale. Le borse in tela sono pratiche, economiche e riutilizzabili per tante volte.

Altri trucchi per risparmiare

Un altro escamotage per risparmiare sulla spesa richiede l’abbandono delle abitudini. Tutti noi ci affidiamo sempre allo stesso supermercato per abitudine, perché vicino a casa o perché si conoscono i marchi in vendita e la posizione dei prodotti. Ebbene, questa mossa non è la più idonea se si intende risparmiare. E’ consigliabile, invece, sfogliare i volantini di diversi store per individuare gli sconti più allettanti e le iniziative che assicureranno un risparmio. Alcuni supermarket consentono di acquistare a metà prezzo i prodotti in scadenza, altri permettono l’uso di Toogoodtogo per comprare l’invenduto a un terzo del costo originario. Infine citiamo Satispay, il metodo di pagamento che consente di ricevere un cashback sulla spesa e che alcuni supermercati adottato.