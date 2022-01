Se avessimo un positivo in casa, dovremmo pulire come facevamo prima, per prevenire il Covid? Ecco i prodotti consigliati.

Con la venuta del Covid abbiamo imparato molto bene, tutte le mosse preventive da fare, quando si ha un positivo in casa. Spesso l’isolamento è confinato alla stanza della persona, ma cosa fare per i luoghi di passaggio dove anche quest’ultima si ritroverà per poche volte al giorno? Sicuramente ci sono alcuni prodotti consigliati per la pulizia della casa, che possono aiutarci in questi casi di maggior emergenza.

Che le indossino in casa o anche fuori, meglio far leggere ai nostri cari, anche i gesti da non fare mai quando si indossa una Ffp2. Tenere puliti gli ambienti quindi sarà importante, ma non è necessario cambiare il modo in cui lo facciamo. L’attenzione maggiore però va a tutti gli accorgimenti, come le parti dove è facile che i coinquilini poggino le mani. Un esempio lampante sono le maniglie. Infatti, è difficile che quando puliamo casa, andiamo a spolverare su corrimano, maniglie o tasti dell’interruttore, eppure è proprio lì che ora avremo bisogno di non distrarci.

Come pulire casa, proteggendosi dal Covid

I tempi sono cambiati davvero molto, negli ultimi due anni. Pensare che ora esiste un’idea bonus da 500 euro per chi si vaccina, e va da sé che anche il disinfettare bene le superfici, ci interessa in maniera diversa. Basta pulire senza differenze rispetto a prima, ma molto spesso, perché è calcolato che su di esse il virus riesca a sopravvivere anche 9 giorni. Ma andiamo nello specifico, a capire quali prodotti usare per essere più sicuri.

Il consiglio generale è quello di usare la candeggina o l’alcool di più rispetto al previsto, ma anche se i risultati sono ottimali, bisogna tener conto del fatto che bisognerà far arieggiare spesso l’ambiente ed anche che questi sono prodotti che a lungo andare possono irritare la pelle. Ed allora, traiamo spunto dalla rivista Altroconsumo, che ci consiglia alcuni prodotti da usare maggiormente, per prevenire infezioni da Covid in casa.

Lavando a terra, potremmo affidarci ai detersivi o detergenti di cui già facciamo uso, però questi non sono efficacissimi per quanto riguarda virus e batteri. Tuttavia, almeno riescono ad alleviare il loro stazionamento sulle superfici. I prodotti che qui ci vengono consigliati, sono principalmente:

Napisan spray igienizzante superfici

Amuchina bagno igienizzante

Chanteclair bagno igienizzante

Napisan igienizzante bagno.

Sono invece meno facili da trovare in commercio, ma prodotti ritenuti più efficaci contro virus e batteri, i seguenti: