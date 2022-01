Per scaricare il Green Pass sul cellulare non occorre necessariamente avere lo SPID. Basta conoscere i semplici passaggi da eseguire per concludere con successo la procedura.

La certificazione verde è diventato uno strumento indispensabile per vivere una vita “normale”. La diffusione del Covid 19 ha modificato notevolmente le nostre abitudini e ci ha inoltrato in un’avventura che nessuno di noi avrebbe voluto affrontare. Ormai siamo condizionati in ogni aspetto della quotidianità dalla pandemia e per arginare i contagi il Governo ha ideato lo strumento protagonista degli ultimi due anni, il Green Pass. Chi si è vaccinato, è guarito dal Covid da meno di sei mesi o ha fatto il tampone potrà scaricare la certificazione sul proprio smartphone o stamparla per esibirla nei luoghi in cui è richiesta. Qual è la procedura da seguire se non si è dotati dello SPID?

Green Pass, come scaricarlo sul cellulare senza SPID

Il Green Pass è caratterizzato da un QR-code che se scansionato ne attesta o meno la validità. E’ nominativo e può essere scaricato sul cellulare per averlo sempre a portata di mano. I modi per procedere con il download sono diversi. Volendo scaricarlo senza essere in possesso dello SPID – identità digitale diventata essenziale per avere accesso a tanti servizi online – basterà utilizzare l’APP Immuni e inserire i dati della propria tessera sanitaria e il codice – generalmente Authcode – che si riceverà tramite SMS.

Allo stesso modo, sarà possibile scaricare il Green Pass sul cellulare senza SPID accedendo al portale www.dgc.gov.it. Sul sito è presente una sezione che permette di avere la certificazione utilizzando la tessera sanitaria e il codice Authcode. Se l’sms con il codice non dovesse arrivare, si potrebbe generare in autonomia dal sito stesso. L’alternativa senza identità digitale è il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Dotarsi dello SPID è diventato fondamentale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Chi è poco tecnologico, però, può avere difficoltà nel procedere con la richiesta. Allo stesso modo potrebbe avere difficoltà nell’avviare il download del Green Pass e scaricarlo telematicamente sul cellulare. Fortunatamente non occorre necessariamente procedere in autonomia. Tra i canali fisici da utilizzare citiamo il medico di famiglia, i laboratori accreditati e le farmacie. La certificazione potrà essere, così, ottenuta in formato cartaceo oppure elettronico velocemente e senza complicazioni digitali.