Il collezionismo può rivelarsi un investimento proficuo se si compiono le giuste scelte e si agisce con uno sguardo al futuro. Scopriamo alcuni trucchi per avere successo e guadagno.

Investire una somma di denaro per vederla fruttare nel tempo è un sogno comune a tante persone. La precarietà delle condizioni economiche, le incertezze sul futuro, le crisi dietro l’angolo – la pandemia insegna – sono fattori che spingono piccoli e grandi risparmiatori a non tenere depositato il denaro in banca ma ad investirlo. Oggi fare trading è diventato piuttosto semplice grazie alle piattaforme di broker online e ai numerosi corsi che insegnano le basi della speculazione. Non occorre dimenticare, poi, la possibilità di investire con un metodo più tradizionale, il collezionismo. Acquistare ora ad un buon prezzo per poi ottenere una plusvalenza domani. Sembra facile ma per raggiungere l’obiettivo del guadagno occorre tener conto di alcune accortezze, strategie e trucchetti.

Il collezionismo, un investimento da non sottovalutare

Il collezionismo, al pari di ogni altro investimento, prevede una spesa iniziale con l’obiettivo di ricavare una plusvalenza a distanza di tempo. Una collezione possiede un determinato valore che dipende dalla domanda, dall’offerta e da altri elementi che vi aggiungono prestigio. In linea generale, è possibile affermare che un oggetto più è raro più è prezioso.

Occorre tener conto, però, che oltre alla rarità l’oggetto in questione dovrà essere esteticamente perfetto, le sue condizioni dovranno essere ottime e il prezzo dovrà essere ragionevolmente corretto. Nel momento in cui tutte le variabili verranno rispettate è possibile desumere che diversi investitori possano pagare molto profumatamente la collezione in proprio possesso. Ma quali sono i pezzi da collezione che acquistati oggi potranno garantire un guadagno domani?

I cavalli vincenti su cui puntare

I classici da collezioni non hanno mai deluso e si pensa che mai lo faranno. Idee da tenere in considerazione per chi vuole investire nel campo del collezionismo sono i francobolli, il libri, le automobili e i Lego. Parliamo di oggetti il cui valore negli anni può solo aumentare, dei cavalli vincenti tra cui scegliere il proprio preferito.

I giocattoli Lego, per esempio, hanno avuto un enorme successo tanto da spingere molti artisti a creare meravigliose opere utilizzando i mattoncini colorati. Anno dopo anno l’interesse verso i Lego aumenta merito anche del fatto che periodicamente vengono proposti nuovi giocattoli mentre quelli vecchi non vengono più prodotti. Per aumentare il valore dei Lego ricordiamo che dovranno essere conservati in perfette condizioni. Luce, acqua, umidità, polvere sono elementi che un collezionista deve saper gestire efficacemente per impedire che rovinino la prospettiva di un elevato guadagno.