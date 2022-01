Vediamo quali sono i migliori caffè in capsula e dove si può reperire il migliore in assoluto per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo

Il caffè è un piacere che va assaporato fino in fondo, in particolar modo nel Bel Paese dove l’espresso è una sorta di rituale. Lasciando da parte il caffè preso al bar, a casa e al lavoro bisogna adeguarsi agli strumenti che si hanno a disposizione.

Un tempo la moka regnava sovrana, poi col passare del tempo si sono diffuse sempre di più le macchine con capsula, che sono decisamente più pratiche e comode. Basta mettere la cialda premere il tasto e in pochi secondi il caffè è già nella tazzina.

Caffè in capsule: i migliori per bontà e impatto ambientale

Caffè in capsula: i migliori del 2021 secondo Altroconsumo

Al pari delle miscele anche il contenuto delle capsule è piuttosto variabile. In virtù di ciò, come si può scegliere il miglior caffè in cialda? Una mano in tal senso può darla la speciale classifica redatta da Altroconsumo in seguito ad una ricerca effettuata in laboratorio.

I parametri presi in considerazione sono l’umidità, le ceneri, l’estratto acquoso, il TCA (tricloroanisolo) e la presenza di ocratossina A e acrilammide. Sono poi state analizzate le etichette dei vari prodotti, al fine verificare tutte le indicazioni come ad esempio la provenienza del caffè, il tipo di miscela utilizzata, data e paese di produzione oltre che modalità e tempi di conservazione.

Andando nello specifico della classifica dei migliori caffè in capsula, ecco ciò che è emerso dal lavoro svolto da Altroconsumo. Si seguito la graduatoria in ordine di qualità: