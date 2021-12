Un recente studio ha portato alla luce bere caffè quotidianamente senza abusarne può portare degli effetti benefici. Vediamo in quali casi

Il caffè è una bevanda consumata in grandi quantità a livello mondiale. Ogni paese ha una propria tradizione a riguardo. In Italia il marchio di fabbrica in tal senso è l’espresso, di cui moltissime persone proprio non riescono a fare a meno.

Ma quante volte ci siamo sentiti dire che berlo in eccessive quantità giornaliere non è benefico per la salute? Fin troppe, ed in parte è anche vero. La caffeina infatti essendo uno stimolante in grado di elevare il livello di vigilanza e reattività, può portare a dormire di meno, ma non può garantire le ore di riposo perse.

Caffè: quante volte berlo al giorno e quali rischi aiuta a prevenire

A prescindere da ciò, secondo una ricerca del “New England Journal of Medicine” riportata dalla Fondazione Veronesi, il “vizietto” del caffè lascia in dote più benefici di quel che comunemente si credono.

Lo studio testimonia che un’assunzione di cinque dosi giornaliere non dovrebbe avere nuocere ad individui che godono di buona salute. Essendo ricco di antiossidanti, potrebbe contrastare la comparsa di alcune malattie croniche. Addirittura stando a quanto sempre a ciò che emerso da questa analisi, potrebbe essere un valido alleato contro l’aterosclerosi.

È stata riscontrata di meno in coloro che sorseggiano abitualmente la bevanda. Naturalmente però bisogna effettuare delle distinzioni. Chi assume determinati farmaci come antidepressivi, antipertensivi, broncodilatatori e antibiotici chinolonici farebbe meglio ad evitarlo, o meglio a non abusarne.

Stesso discorso per le donne in gravidanza o in fase di allattamento. In generale come in ogni cosa nella vita, sarebbe meglio centellinare questo piacere e non farlo diventare routinario.

Insomma, berlo si, ma senza eccedere. D’altronde nel Bel Paese il caffè (clicca qui per sapere se l’aggiunta dello zucchero di canna è salutare) è una sorta di rituale che si offre anche per ospitalità e in momenti in cui bisogna espletare dei convenevoli. L’importante è farlo sempre e comunque con giudizio, tenendo però a mente anche gli effetti sopracitati.