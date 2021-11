Prendere un caffè nel locale di Un Posto al sole è possibile? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Il 21 ottobre 1996 è andata in un onda la prima puntata di Un posto al sole. Ne è passato di tempo, eppure la soap continua ancora oggi ad attirare l’interesse di un gran numero di telespettatori, curiosi di conoscere le vicende che coinvolgono i vari protagonisti. Non a caso le puntate di Un posto al sole sono diventate per molti un vero e proprio appuntamento fisso.

Prima soap opera interamente prodotta in Italia, è anche la più longeva, tanto da essere seguita da un pubblico di più generazioni. Visto il suo successo, quindi, non stupisce che siano in tanti a voler conoscere qualcosa in più su tale soap. In particolare sono in molti a chiedersi se è possibile prendere un caffè nel locale Caffè Vulcano. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Prendere un caffè nel locale di Un posto al sole è possibile? Ecco dove si trova

Ormai sul piccolo schermo dal 1996, le puntate di Un posto al Sole sono diventate un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con molti curiosi di scoprire qualcosa in più sul programma. Qualche tempo fa abbiamo visto assieme quanto guadagnano gli attori di Un posto al sole. Oggi, invece, vedremo dove si trova uno dei posti più conosciuti e amati della soap, ovvero Caffè Vulcano.

Come risaputo le varie vicende dei protagonisti di Un posto al Sole sono ambientate a Napoli, con il luogo più iconico che si rivela essere, senz’ombra di dubbio, Palazzo Palladini. Si tratta, dovete sapere, della storica Villa Volpicelli che si trova nel quartiere Posillipo di Napoli. Unica nel suo genere, tale struttura viene aperta solamente nel corso delle riprese della soap.

Tra gli altri posti più amati, inoltre, si annovera proprio il Caffè Vulcano. A proposito di quest’ultim, in effetti, sono in tanti a chiedersi dove si trova e soprattutto se è possibile prendere un caffè. Ebbene, la risposta è negativa. Il noto bar di Un posto al sole, gestito da Silvia Giordano, infatti, non è altro che un set che si trova negli studi della Rai di Napoli, a Fuorigrotta.