Noto per vestire i panni di Raffaele Giordano in Un posto al Sole, ecco quanto guadagna l’attore italiano Patrizio Rispo.

Tra gli attori più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo italiano, Patrizio Rispo è noto per vestire i panni di Raffaele Giordano in Un Posto al Sole. Ruolo che gli ha permesso di raggiungere una grande popolarità, sono in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sul noto artista, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Patrizio Rispo: chi è, altezza, carriera

Nome: Patrizio Rispo

Altezza: 175 cm

Peso: circa 71 kg

Data di nascita: 26 agosto 1956

Luogo di nascita: Napoli

Nato a Napoli il 26 agosto 1956, Patrizio Rispo è alto 175 cm, pesa circa 71 kg ed è del segno zodiacale della Vergine. Ha iniziato a muovere i primi passi in qualità di attore di cabaret con il gruppo Il criticone. Apprezzato attore di teatro, così come del piccolo che del grande schermo, è noto per vestire i panni di Raffaele Giordano in Un posto al Sole. Un ruolo che ha indubbiamente contribuito ad aumentare la sua notorietà e che interpreta dal 1996. Per quanto riguarda la sua carriera teatrale, ha recitato con Vittorio Caprioli, Eros Pagni, Carla Gravina, Valeria Moriconi.

Ma non solo, per cinque anni ha avuto una compagnia teatrale con Biagio Izzo, Mario Porfito e Mimmo Esposito. Nel 2009, invece, è stato in tournée con due spettacoli teatrali, ovvero Se devi dire una bugia dilla grossa e Matrimonio a sorpresa. Due anni dopo lo vediamo recitare con Gianfranco e Massimiliano Gallo nella commedia Felici in circostanze misteriose. Il 2006 esce il ricettario Un pasto al sole, mentre dal 2008 al 2010 è membro del Cda del premio Massimo Troisi. Ma non solo, a partire dal 2016 è membro del CDA del Teatro Nazionale Mercadante di Napoli, mentre dal 2019 ricopre la carica di Vicepresidente Vicario.

Ha scritto quattro commedie teatrali e nel 2003 si è aggiudicato il premio come miglior attore con la Grolla d’Oro a Saint Vincent. Tra gli altri riconoscimenti, inoltre, si annoverano, Premio Totò, premio Napoli film festival, premio Pirandello e premio Galà del cinema e della fiction 2011 come miglior attore. Autore di diversi programmi televisivi, come L’occhio sul teatro e Cuochi d’artificio, è anche membro dell’Assemblea dei delegati IMAIE.

Patrizio Rispo: vita privata, moglie, figli

Della vita privata di Patrizio Rispo si sa davvero ben poco. Tra i volti storici di Un posto al Sole, questa soap ha permesso all’attore di poter coronare il proprio sogno d’amore. Come raccontato qualche anno fa nel corso di un’intervista rilasciata a TV Mia, infatti, lui e la moglie, Maria Francesca Villani, si conoscono fin da bambini. “Siamo cresciuti insieme, a Napoli. Poi, con gli anni, ci siamo persi di vista. Dopo il diploma, io mi sono trasferito a Roma per fare l’attore e lei è andata a vivere nell’isola di Antigua, nei Caraibi, dove ha aperto un bar con il suo fidanzato di allora”, aveva rivelato l’attore.

Per poi aggiungere: “Io sono rimasto nella Capitale vent’anni dividendomi tra il teatro e qualche piccolo ruolo per il cinema e la tv. Sono tornato a Napoli quando mi hanno preso a Un posto al sole e così ci siamo ritrovati“. Da allora i due non si sono più lasciati. Convolati a nozze nel 2001, dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Giordano e Tommaso.

Patrizio Rispo: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di personaggi noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Patrizio Rispo. Vista la sua carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che gli attori della nota soap percepiscano da mille a 5 mila euro a settimana, a seconda del gradimento e popolarità del personaggio.

Patrizio Rispo, nei panni di Raffaele Giordano, è senz’ombra di dubbio uno dei più amati della soap e per questo è possibile ipotizzare che sia anche tra i più pagati. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono al momento disponibili informazioni certe in merito ai compensi del noto attore.

Patrizio Rispo: Instagram

Tra gli artisti più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, Patrizio Rispo è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso foto e video della sua vita sia privata che professionale.