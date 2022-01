Diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera, ecco quanto guadagna il campionissimo Christian Fregoni.

Vincitore dell’edizione 2021 di Caduta Libera Campionissimi, Christian Fregoni è diventato noto al grande pubblico proprio grazie alla sua partecipazione al game show di Canale 5, Caduta Libera. Dato il suo grande successo, quindi, non crea stupore il fatto che siano davvero in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Christian Fregoni: chi è, altezza, carriera

Nome: Christian Fregoni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Brescia

Nata a Brescia nel 1992, di Christian Fregoni si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni inerenti, ad esempio, la sua altezza o segno zodiacale. Diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Caduta Libera, proprio durante tale esperienza Fregoni aveva rivelato di lavorare come bagnino.

Come intuibile dai suoi profili social, è un grande appassionato di sport. In base ad alcune informazioni disponibili in rete, inoltre, dopo aver conseguito il diploma, il campione di Caduta Libera ha deciso di iscriversi e conseguire la laurea in Scienze Motorie.

Soprannominato il “bagnino di Caduta Libera”, è stato protagonista del noto programma con al timone Gerrry Scotti per ben 39 puntate. In seguito alla popolarità ottenuta grazie alla sua partecipazione al quiz televisivo, Christian Fregoni è stato anche ospite del programma di Italia 1 La Pupa e Il Secchione e viceversa.

Ma non solo, mercoledì 5 gennaio 2022 si è aggiudicato il titolo di campionissimo, vincendo la puntata finale di “Caduta libera Campionissimi“, la versione trasmessa in prime time del game show con al timone sempre Gerry Scotti. Una puntata particolarmente intensa, che ha visto Christian Fregoni aggiudicarsi il titolo di campionissimo dopo aver battuto Nicolò Scalfi.

Christian Fregoni: vita privata, ex, fidanzata, figli

Anche per quanto riguarda la vita privata di Christian Fregoni si sa davvero ben poco. All’epoca della sua partecipazione a Caduta Libera aveva confessato al conduttore Gerry Scotti di essere single. Da allora, però, la situazione è cambiata e, in base a quanto è possibile evincere dai social, sembra che sia sentimentalmente legato ad una ragazza di nome Delia.

Christian Fregoni: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Christian Fregoni. È noto, comunque, il grande successo ottenuto grazie alla partecipazione a Caduta Libera, che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare in poco tempo dal pubblico a casa. A tal proposito ricordiamo che il campione ha portato a casa, grazie alla sua partecipazione al quiz show con al timone Gerry Scotti, un montepremi complessivo pari a ben 210 mila euro in 39 puntate.

Dopo la sua partecipazione a Caduta Libera, inoltre, Fregoni è stato ospite di qualche puntata di Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso. Ovviamente non sono disponibili informazioni certe in merito a possibili compensi ottenuti per la sua partecipazione. Interesserà comunque sapere che, sempre in base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, in genere gli ospiti del programma intascherebbero un gettone di presenza pari a minimo 350 euro a puntata. Come già detto si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili, comunque, informazioni in merito ai guadagni del campionissimo di Caduta Libera.

Christian Fregoni: Instagram

Tra i campioni più apprezzati di Caduta Libera, Christian Fregoni è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower.