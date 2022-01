Diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera, ecco quanto guadagna il campione Nicolò Scalfi.

Giovane studente, Nicolò Scalfi è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al game show di Canale 5, Caduta Libera. Visto il suo grande successo, non stupisce che siano davvero in tanti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna

Nicolò Scalfi: chi è, altezza, carriera

Nato a Sarezzo, in provincia di Brescia, il 20 luglio 1998, Nicolò Scalfi è alto circa 173 cm ed è del segno zodiacale del Cancro. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, ha iniziato a studiare design al Politecnico di Milano. In seguito, però, ha deciso di cambiare indirizzo di studio ed iscriversi a Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia.

Da fine ottobre 2018 al 6 luglio 2019 ha partecipato al programma Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti, riuscendo in questo modo a farsi apprezzare dal grande pubblico. Ma non solo, come dichiarato a Tv, Sorrisi e Canzoni, l’anno scorso ha scritto una canzone intitolata “La fine del mondo”, disponibile su YouTube e Spotify. A tal proposito ha affermato:

“Ho usato il mio nome d’arte Donmelo21. Ed entro i primi di luglio ne uscirà un’altra, che ho scritto in collaborazione con un amico, ma dobbiamo decidere ancora il titolo. Sarà una sorta di reggaeton e chissà, magari diventerà un tormentone! Ho in programma anche una sorta di album. Ma sono alle prime armi, non voglio partire con progetti importanti, intanto faccio esperienze, mi diverto e vediamo tra qualche anno di raggiungere una maggiore consapevolezza“.

Nicolò Scalfi: vita privata, ex, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata di Nicolò Scalfi si sa davvero ben poco. Nel corso della sua esperienza a Caduta a Libera ha conosciuto Valeria Filippetti, un’altra concorrente della trasmissione, con cui ha intrapreso una relazione. Per questo motivo la ragazza aveva deciso di lasciare il gioco. A dicembre del 2018, però, la stessa Filippetti ha fatto sapere tramite social che si erano lasciati: “La storia tra me e Nicolò è giunta al termine pochi giorni fa, ma è finita nel migliore dei modi non c’è rancore e non c’è astio, solo grandissimo affetto accompagnato da stima e rispetto“.

Il 22 giugno del 2019, poi, è stata presentata in studio Sara Mustari, nuova fidanzata del campione. Le puntate del programma, però, sono registrate con largo anticipo, con la ragazza che, sempre tramite social, aveva fatto sapere: “Ragazzi, la puntata di ieri era di qualche mese fa. Io e Nicolò non stiamo più insieme ora quindi basta domande su di lui, grazie“.

Per quanto riguarda la sua attuale situazione sentimentale, invece, lo stesso campione di Caduta Libera, a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha rivelato: “Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo. Non trovo mai la persona giusta, ma mi sento ancora nell’età per potere aspettare. E poi lo studio mi impegna molto“.

Nicolò Scalfi: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Nicolò Scalfi. È noto, comunque, il grande successo a Caduta Libera, che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico a casa. A tal proposito ricordiamo che il campione ha portato a casa più di 700 mila euro. A questi bisogna aggiungere il premio ottenuto nel corso della versione speciale di novembre 2019, quando Caduta Libera ha coinvolto tutti i vincitori passati del programma, con il campione che, per l’occasione, è riuscito ad aggiudicarsi altri 76 mila euro.

Lo stesso Scalfi, nel corso di una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio“.

Ma come ha speso questi soldi? A rivelarlo lo stesso campione che ha dichiarato: “Come avevo promesso, sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo“.

Nicolò Scalfi: Instagram

Diventato noto grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera, Nicolò Scalfi è molto seguito anche su Instagram dove condivide spesso foto e video con i suoi tanti follower.