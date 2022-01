Diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Caduta Libera, ecco quanto guadagna il campione Michele Marchesi.

Medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, Michele Marchesi è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al game show di Canale 5, Caduta Libera. Visto il suo grande successo, non crea stupore il fatto che siano davvero in tanti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Michele Marchesi: chi è, carriera

Noto al grande pubblico per essere diventato campione del programma Caduta Libera, di Michele Marchesi si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni riguardanti ad esempio la sua altezza oppure il suo segno zodiacale. In base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il 29enne sia di Villongo Sant’Alessandro in provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, è un medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, che ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia. Appassionato del suo lavoro e di classici di animazione Disney, è il campione in carica di Caduta Libera a partire dal 5 novembre 2021.

Ma non solo, mercoledì 5 gennaio 2022 è proprio Marchesi a ritrovarsi sulla botola centrale, simbolo del programma. Questo in occasione del quarto e ultimo appuntamento dello speciale “Caduta libera Campionissimi“, la versione trasmessa in prime time del game show con al timone Gerry Scotti.

Michele Marchesi: vita privata, ex, fidanzata, figli

Anche per quanto riguarda la vita privata di Michele Marchesi si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito alla sua situazione sentimentale. Pertanto non è dato sapere se al momento sia single o fidanzato. Il giovane campione, dal suo canto, non ha mai fatto alcun riferimento in merito nel corso della sua partecipazione al programma Caduta Libera.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Bergamonews, comunque, ha fatto sapere di essere molto grato alla sua famiglia. Quest’ultima, d’altronde, non perde nemmeno una delle sue puntate. A tal proposito, infatti, il campione ha dichiarato: “È bello renderli orgogliosi, sono più contento quando mi dicono che è bello vedermi in televisione rispetto a quando io stesso sono in televisione“.

Michele Marchesi: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Michele Marchesi. È noto, comunque, il grande successo ottenuto a Caduta Libera, che gli ha offerto la possibilità di farsi conoscere e apprezzare dai telespettatori. A tal proposito ricordiamo che il campione ha portato a casa, grazie alla sua partecipazione al programma con al timone Gerry Scotti, un montepremi complessivo pari a ben 275 mila euro.

Una cifra senz’ombra di dubbio non indifferente, con lo stesso campione che, sempre nel corso di un’intervista rilasciata a Bergamonews, ha rivelato che “La userò per pagarmi l’analisi“. Un’affermazione, quest’ultima, legata alla sfera professionale. Michele Marchesi, infatti, ha rivelato che gli “piacerebbe diventare anche psicoterapeuta un giorno e da professionista dovrei seguire anch’io un percorso“. Allo stesso tempo, con i soldi vinti, ha fatto sapere di volersi togliere anche qualche sfizio, come ad esempio pagare le cene ai suoi colleghi di lavoro, comprarsi una PlayStation 5 e “fare un viaggio con la mia famiglia in America, vorrei portarci le mie sorelle“.

Per quanto riguarda il suo lavoro in qualità di medico specializzando in Neuropsichiatria Infantile, anche in questo caso non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Michele Marchesi. In base a quanto riportato da Money, comunque, interesserà sapere che in media, durante gli anni di specializzazione, un medico percepisce uno stipendio che va dai 1.700 ai 1.800 euro al mese, con uno scatto di anzianità di 50 euro mensili dopo il terzo anno. Rispetto ai medici già specializzati, quelli specializzandi non hanno diritto alla tredicesima mensilità. Allo stipendio, inoltre, bisogna sottrarre alcune tasse obbligatorie, come ad esempio l’assicurazione RC professionale, pari a circa 600 euro l’anno.

Michele Marchesi: Facebook e Instagram

Tra i campioni di Caduta Libera più apprezzati e conosciuti, non si trovano né su Instagram né su Facebook profili a suo nome con la ormai famosa spunta blu.