Come fare per partecipare e vincere tanti soldi al quiz di Gerry Scotti? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Gerry Scotti è ritornato sul piccolo schermo, a partire da lunedì 30 agosto, con le nuove puntate di Caduta Libera. Un ritorno particolarmente atteso, con i fan del programma che hanno però dovuto fare i conti con un particolare che non è passato inosservato. A differenza di quanto prospettato, infatti, le puntate in onda in questi giorni non sono di fresca registrazione, bensì, presumibilmente, registrate dopo la guarigione del presentatore dal Covid.

Una scelta che ha lasciato di stucco i numerosi telespettatori del programma che dovranno pertanto pazientare ancora un po’, prima di assistere alle novità annunciate da Gerry Scotti a Tv Sorrisi e Canzoni. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la nuova stagione, il quiz continua a riscuotere un grande successo. Non stupisce, quindi, che siano in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più, come ad esempio come fare per partecipare e vincere tanti soldi al quiz di Gerry Scotti.

Caduta libera, come partecipare e vincere tanti soldi al quiz di Gerry Scotti: cosa c’è da sapere

Caduta Libera è noto per prevedere l’eliminazione dei concorrenti tramite la caduta nella botola. Proprio questo aspetto comporta la necessità di essere in possesso di determinati requisiti, pur di poter partecipare all’amato quiz condotto da Gerry Scotti. In particolare bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 55 anni e non pesare più di 100 kg. Ma non solo, il concorrente non deve soffrire di problemi alla schiena o al cuore.

Ai partecipanti è anche richiesto di indossare scarpe comode, come ad esempio quelle da ginnastica o ballerine. I tacchi, infatti, potrebbero comportare dei problemi ai piedi o alle caviglie durante la caduta. Il potenziale concorrente, inoltre, deve essere in grado di rispondere alle domande che verranno poste dal conduttore. Proprio per questo motivo si richiede una buona conoscenza di enigmistica. Una volta visti i requisiti, sorge spontanea una domanda: come fare per partecipare e vincere tanti soldi al quiz di Gerry Scotti?

Ebbene, chi interessato non deve fare altro che scrivere una e-mail all’indirizzo di posta elettronica castingcadutalibera@mediaset.it. Nel testo bisogna indicare nome, cognome, città di residenza, indirizzo e numero di telefono. In alternativa è possibile chiamare al numero 02.89.919.828. A questo punto non bisogna fare altro che attendere una e-mail o una telefonata con cui viene confermata la possibilità di partecipare alle selezioni dei nuovi concorrenti di Caduta Libera.