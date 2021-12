Il Covid impone una stretta al Capodanno. Scopriamo quali sono le regole che disciplinano gli spostamenti, le feste, i cenoni e gli eventi.

Da quando il Covid è entrato a far parte prepotentemente delle nostre vite siamo sottoposti a restrizioni e rigidi controlli per non mettere a rischio la salute di tutta la popolazione. Abbiamo cambiato abitudini, abbiamo limitato spostamenti ed incontri, ci siamo adattati a mascherine, tamponi e distanziamento per poter uscire dalla pandemia il prima possibile ma un altro anno è passato, un nuovo Capodanno sta per arrivare e la nostra libertà ha ancora dei paletti. Non siamo ancora usciti dalla crisi, i contagi risalgono così come i ricoveri ospedaliere e di conseguenza saremo chiamati a festeggiare tenendo conto di specifiche direttive pensate per limitare un’impennata della curva a gennaio.

Eventi e discoteche, tutto bloccato

I tradizionali eventi nelle piazze delle città per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sono stati annullati. Il Decreto Festività ha solamente confermato ciò che tanti Comuni avevano già deciso in autonomia. L’intento è evitare ogni forma di assembramento e abbassamento della guardia spinti dall’adrenalina dei festeggiamenti. Niente concerti né feste, dunque, ma è possibile passeggiare per le strade mantenendo il distanziamento.

Allo stesso modo, resteranno chiuse discoteche e sale da ballo. Il Governo ha stabilito che dal 30 dicembre potranno riaprire, poi, il 31 gennaio 2022.

Capodanno, Covid e spostamenti

Nonostante il Covid, a Capodanno non ci saranno restrizione per gli spostamenti. Il Decreto Festività non ha reintrodotto il coprifuoco né stabilito orari da rispettare. E’ possibile spostarsi tra comuni e regioni dato che i colori finora sono bianco e giallo e, dunque, consentono gli spostamenti. L’unica accortezza richiesta è l’uso della mascherina FFP2 per usare i mezzi di trasporto nella notte del 31 dicembre.

E’ possibile anche recarsi all’estero accertando prima della partenza la possibilità di entrarvi. Alcune nazioni hanno imposto delle restrizioni per gli arrivi da alcuni Paesi con un numero di contagi elevato, Italia compresa.

Feste a casa e cenoni al ristorante

Le direttive per le feste a casa sono semplici. Il Decreto non impone nessun numero di ospiti massimo ma suggerisce di invitare solo vaccinati e di fare il tampone in caso di presenza di anziani o persone fragili. Distanziamento e mascherine sono altre indicazioni date dal Governo per gestire in modo più efficace la situazione.

Per quanto riguarda il cenone di Capodanno al ristorante al tempo del Covid, saranno ammesse solo persone con Super Green Pass (solo vaccino e guarigione, dunque, non tampone) sia per sedersi al tavolo che per consumare al bancone.

Cinema e teatri aperti a Capodanno nonostante il Covid

Una buona notizia è l’apertura a Capodanno di cinema e teatri. Si potrà brindare al nuovo anno mentre si assiste ad uno spettacolo o mentre si guarda un film ma potranno farlo solo vaccinati e guariti da Covid – serve il Super Green Pass per l’accesso. In più, occorrerà avere la mascherina FFP2.