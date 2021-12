Scopriamo perché c’è stato un incremento nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia nell’anno solare 2021. Quali sono le ragioni del grande boom

Il 2021 ha fatto registrare una crescita piuttosto importante per quanto concerne la vendita dei biglietti della Lotteria Italia. Il dato è piuttosto significativo se comparato con il medesimo periodo dello scorso anno. Un +43% che la dice lunga sul cambio di tendenza.

In termini di cifre i ticket in più acquistati sono stati 5,7 milioni contro i 3,98 del 2020. Stando alle stime di Agipronews (agenzia che si occupa dei giochi a pronostico e delle scommesse), il bilancio è destinato ad un ulteriore incremento fino al 6 gennaio 2022 (giorno designato per l’estrazione abbinata alla trasmissione I Soliti Ignoti), arrivando a toccare quota 7 milioni.

Lotteria Italia: a cosa è dovuta la vendita record dei biglietti nel 2021

Ma come mai sempre più persone stanno acquistando dei ticket? Di primo impatto verrebbe da dire per tentare la fortuna dopo le sventure economiche lasciate in dote dal covid. (Clicca qui per conoscere le ultime news relative ai tamponi rapidi che si effettuano in farmacia). In certo qual senso non è un’ipotesi molto lontana dalla realtà.

Il biglietto della lotteria infatti rappresenta da sempre il raduno familiare per le feste, l’allegria, il rito da vivere tutti insieme, uno dei pochi esempi di socializzazione che ha resistito ai cambiamenti della modernità.

Quindi il cosiddetto effetto specchio dell’emergenza e le conseguenti limitazioni possono essere considerate delle cause di questa ritrovata voglia di giocare alla lotteria.

In pratica la Lotteria Italia rappresenta una sorta di viatico verso la normalità, oltre che naturalmente la solita sfida con la fortuna che ognuno vorrebbe vincere. D’altronde l’aspetto meramente economico è un fattore che non va assolutamente trascurato.

LEGGI ANCHE >>> I premi della Lotteria Italia, puoi vincere ogni giorno! Come partecipare

Con una spesa di appena 5 euro per acquistare un biglietto della Lotteria Italia si possono vincere svariati premi, tra cui quello più allettante di tutti da 5 milioni di euro. Una vera e propria svolta per la vita di ogni persona, che mai come in questa fase spera di essere baciata dalla fortuna.