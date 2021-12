I premi della Lotteria Italia si possono vincere ogni giorno. Le opportunità non mancano, basta saperle riconoscere per dare una svolta alla propria vita.

La Lotteria Italia è un’occasione che annualmente gli italiani attendono per sognare di cambiare la vita. Il primo premio da 5 milioni di euro consentirebbe non solo di realizzare desideri ben noti ma anche sogni lontani da ogni nostra immaginazione. La cifra è talmente alta per chi mensilmente percepisce uno stipendio medio che l’idea di vincerla sembra essere più un’utopia che una reale possibilità. L’estrazione finale ci sarà il 6 gennaio 2022 ma non occorre dimenticare che oltre al montepremi più elevato ci sono altri quattro premi di prima categoria in palio nonché vincite di seconda e terza categoria dall’importo più che interessante. Infine, nell’attesa dei fuochi d’artificio più grandi, è possibile tentare la fortuna ogni giorno con le vincite quotidiane della Lotteria Italia.

Lotteria Italia e le vincite giornaliere

I premi giornalieri della Lotteria Italia vengono annunciati durante la trasmissione I Soliti Ignoti-Il Ritorno in onda su Rai1 e condotta da Amadeus. Le puntate di riferimento sono quelle che sono andate in onda fino allo scorso 10 dicembre e le nuove puntate trasmesse dal 20 al 24 dicembre 2021. L’orario di visione del programma è dalle 20.40 alle 21.30 circa.

La partecipazione alle estrazioni nei giorni citati prevede la consultazione del codice di dieci cifre presente sotto la scritta “Gratta Qui” del biglietto cartaceo. Essendo in possesso del biglietto acquistato online, invece, sarà necessario leggere il codice di dieci cifre posizionato sotto il logo della trasmissione oppure nel promemoria di gioco. Per quanto riguarda il premio ricordiamo che si tratta di vincite di 10 mila e 20 mila euro. Nello specifico, le estrazioni già concluse consentivano di vincere 10 mila euro, le prossime estrazioni, invece, regaleranno 20 mila euro ai fortunati vincitori.

Come verificare la vincita

Verificare la possibile vincita è semplice e veloce. Basterà scaricare l’app di riferimento My Lotteries accedendo al portale di riferimento oppure inquadrando il QR Code presente nel sito www.mylotteries.it. La verifica della vincita potrà essere effettuata semplicemente inquadrando lo scontrino di gioco oppure il biglietto in proprio possesso. Attraverso l’app, poi, si potranno seguire le estrazioni in diretta e giocare a tutti i giochi del Lotto.