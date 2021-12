L’estrazione dell’Eurojackpot della Vigilia di Natale premia un fortunato con il 5+2. Si tratta di un bis rispetto all’estrazione del 17 dicembre.

Natale bagnato, Natale fortunato. Anche se la pioggia, per la verità, si è concentrata perlopiù durante il 25 dicembre, anche i pochi minuti di precipitazione che hanno caratterizzato la Vigilia sembrano aver sortito l’effetto sperato per qualcuno. Lo sanno bene coloro che, con l’ultima estrazione Eurojackpot (caduta proprio il 24 dicembre 2021), sono riusciti a centrare il super jackpot. Una vincita clamorosa, senza bisogno di aspettare la grande estrazione della Lotteria di fine anno. Ancora una volta, la combinazione vincente fa felice qualcuno grazie a un 5+2 che, dopo l’estrazione del 17 dicembre, concede un bis clamoroso.

Ben 73 milioni di euro erano stati vinti il 17 del mese, con un’estrazione dell’Eurojackpot che ha regalato probabilmente più di un sorriso a chi ha azzeccato la combinazione vincente. Questa volta, in realtà, a sorridere è più di qualcuno: un altro 5+2 ha concesso altri 12 milioni di euro a un anonimo giocatore. Inoltre, grazie ai cinque numeri estratti e ai due Euronumeri, la vittoria si allarga anche ai cosiddetti 5+1, con un premio ragguardevole da 225 mila euro a testa. Non saranno 12 milioni ma c’è da scommettere che sarà una somma più che utile. E non è finita: con 29 mila euro ciascuno, l’Eurojackpot del 24 dicembre premia anche i 5+0, oltre che i 4+2 (4 mila euro a testa).

Eurojackpot, estrazione della Vigilia: i numeri del 24 dicembre

Venerdì 31 dicembre ci sarà un altro giro con l’estrazione della lotteria europea. Il 31 dicembre si saprà se qualcuno, fra le migliaia di giocatori, riuscirà a fare tris con il super jackpot, che ripartirà da 10 milioni di euro per coloro che centreranno il 5+2. Le estrazioni, ricordiamo, si tengono in Finlandia, uno dei diciotto Paesi del Vecchio continente a partecipare al gioco. Gli altri, oltre all’Italia, sono Danimarca, Paesi Bassi, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Spagna, Svezia, Norvegia, Slovenia, Croazia, Islanda, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria. Ogni settimana, si garantisce un montepremi minimo di 10 milioni, con una vittoria record fin qui registrata da ben 90 milioni di euro.

Per quanto riguarda l’estrazione del 24 dicembre, la combinazione vincente si componeva dei seguenti numeri: 6-8-16-44-50, con Euronumeri 1-10. Per verificare l’esito delle giocate, i giocatori possono recarsi presso il sito Sisal, nella sezione destinata al gioco Eurojackpot, dove verranno ogni volta indicate le combinazioni vincenti. Partecipare è davvero molto semplice. Le categorie di vincita sono 12 e vanno dal 5+2 (premio massimo) al più accessibile 2+1. I giocatori dovranno immettere perlomeno 5 numeri su 50, oltre a 2 Euronumeri su 10. Il costo di partecipazione è di 2 euro, spendibili sia in ricevitoria che online.