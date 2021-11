Una vincita incredibilmente eccezionale. Una giocata fortunata, la vittoria inattesa e dolce ha fatto esplodere la città.

Un fine settimana davvero di grande passione in città. Un gioco che valica i confini di ogni paese per provare a portare fortuna in ogni latitudine d’Europa. L’Eurojackpot si ferma in Italia, stavolta. Più precisamente a Napoli. La giocata è di quelle che capitano quasi per caso, pochi euro scommessi su una schedina riempita alla buona, numeri tirati fuori da chissà quale evento, ricordo o numero ritenuto fortunato, il resto si può dire, è storia.

La vincita che sfiora di pochissimo i 300mila euro, arriva per caso, l’abbiamo detto, presso la ricevitoria Sisal di Corso Vittorio Emanuele 79A, la schedina in questione è di quelle Quick Pick. Siamo nel cuore della città, e da li la notizia si è subito diffusa. Un 5+1 al bacio con la vincita incredibile di 300mila euro. Tutti pensavano, all’inizio al Superenalotto ed invece no, il canale, stavolta è molto più ampio, europeo si potrebbe dire, proprio cosi, l’Eurojackpot ha fatto breccia nei cuori dei giocatori.

Eurojackpot: milioni di giocatori per un’unica grande soddisfazione

300 mila euro vinti con una schedina da pochi euro, giocata cosi, forse quasi per caso. Numeri come detto reperiti chissà dove ed alla fine la soddisfazione più grande, quella della vincita. Il superamento dell’ostacolo maggiore, la fortuna da conquistare. In città è subito esplosa la festa, tra gioia e soddisfazione ed anche qualche incertezza legata alla poca conoscenza generale del gioco. L’importante è aver vinto dice qualcuno, saggia verità.

In Italia la prima estrazione del gioco in questione, l’Eurojackpot per l’appunto si è avuta nel 2012. Milioni di giocatori coinvolti in tutto il continente, milioni e milioni di numeri giocati sottoposti alla decisione finale della dea bendata. Tanti numeri tante immagini pensieri, considerazioni. Pochi, pochissimi i vincitori. Tanti i soldi in palio ma alla fine davvero poche persone ad esultare per la giusta combinazione estratta, e con loro, intere città a far festa, come nel caso di Napoli e del meraviglioso 5+1 da 300mila euro.