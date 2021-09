Eurojackpot, finalmente si torna ad esultare in Italia: ecco quanto è stato vinto in provincia di Campobasso

Un gioco molto conosciuto e che coinvolge molti Paesi europei. L’Italia però non è molto spesso tra le protagoniste. Parliamo dell’Eurojackpot, che alla scorsa estrazione, ha trovato un vincitore proprio nel nostro Paese.

Pochi mesi fa, il gioco aveva regalato vittorie oltre i 2 milioni di euro in alcune fortunate città, ma non sempre risulta così generoso. Ad ogni modo, portare dei soldi a casa fa sempre comodo, ed ecco quanto hanno vinto i nostri conterranei. Altri premi, sono andati in Germania, Polonia, Norvegia, Finlandia e Danimarca.

Eurojackpot: ecco il premio vinto in Italia

Partiamo dai nostri cugini tedeschi. Qualcuno in Germania infatti, può dirsi fortunato senza ombra di dubbio. Il “5+2”, realizzato in terra teutonica, ha portato nelle casse di un giocatore, ben 49,3 milioni di euro. Il giocatore ha indovinato una bella serie di numeri, considerando che la combinazione è stata 2 14 18 23 42, con gli euronumeri 5 e 10. E sempre in Germania è andato il secondo premio più alto: 1,1 milioni con un “5+1”.

Per quanto riguarda le estrazioni di ieri, potreste aver vinto senza esserne ancora a conoscenza. Controllate quindi, SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto di ieri. Saprà già di aver vinto invece, lo scommettitore che punta su questo gioco tutto europeo e che ha ora la fortuna di dirsi vincente, con una combinazione “5+0”.

Ad esultare, è un giocatore di San Martino di Pensilis, provincia di Campobasso, che avrà come suo luogo portafortuna d’eccellenza, la Sisal Bar Totocalcio di via Matteotti 3. Il vincitore, porta a casa con l’Eurojackpot, una cifra di poco inferiore ai 92mila euro. Tutte le altre otto vincite, sono state realizzate in quest’ordine: 3 in Germania, 2 in Finlandia ed 1 rispettivamente in Polonia, Norvegia e Danimarca, tutte con il “5+0”. Il prossimo Jackpot, sarà di 10 milioni di euro.