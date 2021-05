Non è stato centrato nessun 5+2 nel concorso EuroJackpot di venerdì 14 maggio 2021. Sono stati però vinti diversi premi molto importanti: scopriamoli insieme.

Niente da fare. Nemmeno stavolta è stato vinto il tanto sospirato 5+2 dell’EuroJackpot. Per effetto di ciò il Jackpot continua a crescere e alla prossima estrazione ammonterà a 78 milioni di euro.

Al tempo stesso però sono stati diversi i fortunati del concorso di venerdì 14 maggio 2021. Sono infatti ben 9 le persone che hanno fatto festa centrando dei 5+1. Combinazioni che sono valse delle vincite piuttosto importanti, che seppur non siano paragonabili al montepremi più ambito, possono comunque consentire di concedersi qualche piccolo lusso.

Nello specifico vediamo quanto hanno intascato i beneficiari, che sono stati premiati dalla sorte (è bene rimarcare che questi gioco non prevedono nessun tipo di abilità).

EuroJackpot, 9 persone hanno centrato il 5+1: ecco quanto vale

Hanno vinto esattamente 301.615,40 euro a testa. Per quanto concerne le aree di riferimento 6 combinazioni vincenti sono state azzeccate in Germania, 2 in Finlandia e 1 in Croazia.

Ma non finisce qui. La dea bendata ha inoltre assistito altre 8 persone che però si sono dovute “accontentare” del 5+0 dal valore di 119.759,00 per ciascun giocatore.

Per quanto concerne i numeri vincenti, l’estrazione del 14 maggio 2021 ha lasciato in dote la seguente combinazione: 1,15,29,42,50. Gli Euronumeri estratti sono stati invece il 3 e il 6.

Tutto sommato è stato una serata piuttosto remunerativa, ma con una così ampia platea di partecipanti appare piuttosto logico. Ad ogni modo è sempre bene ponderare questo genere di attività, che devono essere interpretate con la giusta mentalità.

Giocare per divertirsi è un conto, farlo pensando che possa essere una fonte di guadagno è un altro. Non bisogna mai cadere in questa trappola, onde evitare di “buttare” il proprio denaro in maniera inutile. Le possibilità di vincita non sono calcolate e alla lunga provandoci più del dovuto, si rischiano di perdere somme importanti.