Nuova vittoria monstre a Mentana, alle porte di Roma. Un anonimo giocatore centra una giocata pazzesca al “Tutto per Tutto”: ecco quanto si porta a casa.

Due milioni di euro semplicemente grattando sulle caselle giuste. Un anonimo giocatore centra la vincita della vita con un Gratta e vinci della serie “Tutto per tutto”. Solo 5 euro per ottenere il massimo desiderabile. La fortunatissima giocata è stata fatta a Mentana, alle porte di Roma, ed è stata resa nota sul sito Gratta e Vinci. Al momento non si sa nulla del vincitore, né della tabaccheria o ricevitoria nella quale il biglietto vincente è stato acquistato. Certo è che la notizia è davvero clamorosa e chiunque sia il fortunato sarà perfettamente consapevole che, da ora in poi, la vita sua e della sua famiglia cambierà per sempre.

Quasi sicuramente si tratta di un record. La città di Mentana, tuttavia, conferma il suo trend incredibilmente positivo, non solo con il “Tutto per Tutto”. Solo il 16 luglio scorso, infatti, erano stati vinti ben 21.682,66 euro con un 5 azzeccato con una schedina. Solo qualche giorno prima, un 5+1 aveva versato nelle tasche di un giocatore la somma monstre di mezzo milione di euro. Probabilmente, per chi è appassionato del rischio, meglio affrettarsi: chissà che il fluido magico non sia ancora attivo…

