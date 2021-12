Giovedì 16 dicembre ha avuto luogo l’ennesima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi ha vinto.

Dicembre è arrivato, portando con sé un periodo all’insegna delle festività, tanto amato, e atteso, sia da grandi che da piccini. In vista del Natale, d’altronde, in molti stanno facendo acquisti di vario genere, in modo tale regalare graditi doni ad amici e parenti. A tal fine, ovviamente, bisogna sborsare del denaro. Proprio per questo motivo le ultime settimane dell’anno potrebbero rivelarsi l’occasione giusta per portare a casa ben 25 mila euro. Non parliamo di tentare la fortuna al Lotto, Superenalotto o giochi vari, bensì della lotteria degli scontrini, che mette a disposizione ricchi premi.

Proprio in tale ambito, infatti, ricordiamo che ogni mese è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. Ma non solo, a partire dallo scorso 10 giugno è possibile partecipare anche alle estrazioni settimanali. L’ultima in ordine di tempo ha avuto luogo proprio nella giornata di giovedì 16 dicembre. Entriamo quindi nei dettagli per vedere assieme quali sono i codici vincenti e chi potrà trascorrere un Natale all’insegna della tranquillità economica.

Lotteria degli scontrini per contrastare l’evasione fiscale

L’evasione fiscale si rivela essere una delle maggiori piaghe della nostra economia, in quanto finisce per pesare enormemente sul bilancio dello Stato e di conseguenza sulle tasche dei contribuenti che puntualmente pagano le tasse. Proprio per questo motivo il governo cerca ormai da anni di attuare delle strategie ad hoc, volte a contrastare tale fenomeno.

Tra le misure più conosciute si annovera senz’ombra di dubbio la lotteria degli scontrini. Grazie a quest’ultima, infatti, si intende disincentivare l’utilizzo del contante, favorendo dall’altro canto i pagamenti attraverso strumenti elettronici, quali ad esempio carte di credito o bancomat. Per poter partecipare a tale programma non bisogna fare altro che acquisti dal valore pari ad almeno un euro, presso esercenti in grado di trasmettere telematicamente i corrispettivi.

Estrazioni settimanali con premi da 15 e 25 mila euro

Ogni mese, quindi, come già detto, è prevista un’estrazione per chi ha effettuato degli acquisti nel corso del mese precedente. Ma non solo, ogni settimana ha luogo un’estrazione attraverso la quale vengono assegnati ben 40 premi. Entrando nei dettagli bisogna sapere che vengono distribuiti settimanalmente ben 15 premi da 25 mila euro per chi acquista, mentre gli esercenti ricevono 5 mila euro.

Ma non solo, per l’anno in corso le estrazioni settimanali offrono la possibilità di portare a casa ulteriori premi, ovvero 25 premi da 10 mila euro per chi acquista, mentre gli esercenti possono portare a casa 2 mila euro. Lo scontrino vincente di chi acquista, infatti, comporta in automatico anche la vincita di chi vende.

L’ultima estrazione, ricordiamo, ha avuto luogo proprio giovedì 16 dicembre 2021. In particolare partecipano a tale estrazione coloro che hanno effettuato acquisti presso la grande distribuzione o esercizi di prossimità con uno strumento di pagamento tracciabile.

Ma non solo, devono aver presentato il codice lotteria al momento dell’acquisto. Le spese devono essere state effettuate dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Nel caso dell’estrazione del 16 dicembre, pertanto, vengono considerate valide quelle registrate da lunedì 6 dicembre a domenica 12 dicembre.

Lotteria degli scontrini, estrazione del 16 dicembre: i codici vincenti

Una volta visto a cosa serve la lotteria degli scontrini, quali sono i ricchi premi in palio e chi può partecipare all’estrazione settimanale, vediamo assieme quali sono i codici vincenti. L’elenco dei biglietti vincenti della lotteria degli scontrini, infatti, è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane, sul sito dedicato al concorso.

Anche questa volta, proprio come avvenuto nel corso delle precedenti estrazioni, la maggior parte delle spese sono state effettuate presso la Grande Distribuzione Organizzata. Entrando nei dettagli, i 15 codici vincenti settimanali del 16 dicembre 2021 che permettono ai fortunati vincitori di portarsi a casa l’ambito premio dal valore pari a 25 mila euro sono i biglietti numero:

1196-0167 53SNS300274 00100033 del 7 dicembre;

0463-0141 3BSDP001673 00550003 dell’11 dicembre;

0047-0210 53SNS305532 00160008 del 9 dicembre;

0363-0002 3BSDP002152 03310041 del 12 dicembre;

0906-0048 99MEX021873 dell’8 dicembre;

1354-0081 99SEA002795 12310006 dell’11 dicembre;

1081-0003 96SRT000697 18620002 del 7 dicembre;

0621-0011 8AMTN023888 dell’8 dicembre;

1088-0227 96SRT000438 05050004 del 7 dicembre;

1245-0013 53SNS300533 06010004 dell’11 dicembre;

1149-0016 96SRT000866 38280004 del 6 dicembre;

1179-0220 53SNS300690 00110019 del 6 dicembre;

0917-0049 8AMTN010439 dell’11 dicembre;

0959-0051 88I24002484 del 7 dicembre;

1168-0020 53SNS300778 11560034 del 6 dicembre.

Per quanto riguarda i 25 codici vincenti con i premi aggiuntivi da 10 mila euro, invece, sono i seguenti:

0910-0015 99SEA003841 00970002 dell’8 dicembre;

0972-0160 53SNS302362 00080025 del 5 dicembre;

0972-0017 53SNS302843 20180021 del 10 dicembre;

0919-0251 3BIWB005769 del 12 dicembre;

1304-0024 53SNS301452 15290010 del 10 dicembre;

0756-0080 3BIWB008671 del 9 dicembre;

0776-0002 53SNS303859 00750007 del 7 dicembre;

0905-0014 99MEY026535 del 9 dicembre;

0920-0005 88I24007611 dell’11 dicembre;

0938-0013 96SRT000898 00480113 del 6 dicembre;

0860-0114 96MQR016309 del 6 dicembre;

0679-0001 3CIPF000113 del 6 dicembre;

1092-0019 88S25000514 80190010 del 9 dicembre;

0785-0021 53SNS300475 11130012 del 10 dicembre;

0784-0044 99MEY047497 del 7 dicembre;

0349-0004 3BSDP001994 79010037 del 6 dicembre;

1293-0304 99MEY019919 18.91 dell’8 dicembre;

1215-0022 96SRT000857 38190004 dell’8 dicembre;

0633-0021 99MEX095810 dell’11 dicembre;

0930-0200 72MU1052022 dell’8 dicembre;

1090-0010 88S25000267 35302062 del 7 dicembre;

0534-0076 3BSDP001885 90840016 dell’11 dicembre;

12/12/2021 1615-0002 99MEX029538 del 12 dicembre;

1157-0103 53SNS301941 00020044 del 10 dicembre;

0940-0027 3BIWB004862 dell’8 dicembre.

Questi, quindi, sono i codici vincenti dell’estrazione settimanale del 16 dicembre 2021. I fortunati vincitori, ricordiamo, hanno 90 giorni di tempo per richiedere il premio, una volta ricevuta la comunicazione. Al fine di riscuotere il premio, infatti, bisognerà attendere la notifica ufficiale, che viene inviata attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC.