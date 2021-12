BereBene ha stilato una classifica dei vini italiani migliori per qualità/prezzo. Scopriamo i marchi che sono sul podio per gustare un buon calice in compagnia o da soli.

Si avvicinano le vacanze di Natale e il momento in cui ci si siederà insieme ad amici e parenti intorno al tavolo per assaporare succulenti pranzi e cene. Le pietanze dovranno essere rigorosamente accompagnate da calici di vino rosso, bianco o rosato per deliziare ancora di più il palato e rendere la compagnia più lieta. E’ il momento, dunque, di conoscere la classifica dei migliori vini italiani per qualità/prezzo in modo tale da servire un’ottima bottiglia senza spendere cifre esagerate. Un’ottima figura, quindi, senza svuotare il portafoglio.

La classifica dei migliori vini rossi italiani

La guida BereBene di Gambero Rosso ha pubblicato la classifica dei vini rossi della nostra penisola che rappresentano maggiormente il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Le bottiglie citate in classifica hanno un costo inferiore ai 13 euro ma un gusto che non ha nulla da invidiare rispetto a marchi dai prezzi ben superiori. L’indagine ha coinvolto ben 371 negozi e premiato 43 di essi con il riconoscimento dei Tre Cavatappi.

Il podio dei migliori vini rossi italiani è occupato al primo posto da A.A Meranese Schickenburg ’20 della Cantina Meran Marlengo/Marling della provincia di Bolzano. Segue al secondo posto il prodotto dei Fratelli Barba Pineto Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang ’19 della provincia di Teramo. Il terzo posto, poi, è occupato da Mandrolisai ’19 prodotto da Fradiles Atzara in provincia di Nuoro.

La classifica dei vini bianchi

Il primo posto va a Collio Bianco Uve Autoctone ’19 della Cantina produttori di Cormons Cormons in provincia di Gorizia. Secondo posto occupato da Frascati Terre dei Grifi ’20 di produzione Fontana Candida Monte Porzio Catone in provincia di Roma e terzo posto per Greco di tufo ’20 di Sanpaolo di Claudio Quarta Torrioni in provincia di Avellino.

Migliori vini rosati per BereBene

Tra i vini rosati sono stati identificati come i migliori il Chiaretto di Bardolino Cl. Villa Cordevigo ’20 dei Vigneti Villabella Bardolino di Verona; Aganita ’20 di Giorgetti Potenza Picena vicino Macerata e Sicilia Rosato Madamarosé ’20 della Tenuta Sallier de la tour Monreale in provincia di Palermo.