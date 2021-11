Il miglior vino bianco italiano ha un’ottima qualità ma un costo accessibile. Scopriamo quale marchio occupa il gradino più alto del podio.

L’Italia è un Paese noto per le prelibatezze gastronomiche ma insieme al cibo riveste un’importanza al di sopra delle righe il vino. Nel territorio italiano ne vengono prodotte numerose varietà che vengono, poi, consumate non solo nella penisola ma anche nel resto del mondo. La ricca offerta rende, spesso, difficile decidere quale sia il miglior acquisto da compiere. La prima opzione è tra vino bianco, rosso o rosé. Poi c’è la questione del brand e del budget entro cui restare. Oggi scopriremo qual è il miglior vino bianco italiano che offre un’elevata qualità ad un prezzo accessibilissimo.

Il miglior vino bianco è…

Vino bianco, ottimo per accompagnare piatti di pesce, carni bianchi, crostacei e risotti. Fresco e versatile risulta essere una delle scelte preferite dagli italiani per accompagnare i pasti. Sul mercato, però, abbondano le varietà da poter acquistare. Quali sono, dunque, le scelte migliori da compiere per non spendere molto ma avere un gusto eccellente tra le labbra?

Altroconsumo ha stilato una classifica dei 40 migliori vini bianchi in vendita sugli scaffali dei supermercati. Sul gradino più alto del podio troviamo Donnafugata Sicilia DOC Anthilia 2020. Il costo medio si aggira tra 8 e 9 euro. Il vino è composto da uve di varia tipologia da cui emerge in prevalenza il Catarratto. Il risultato è una bevanda corposa e dalle note speziate di pesca.

Secondo e terzo posto del podio

La medaglia di argento viene consegnata da Altroconsumo a due vini. Feudi di San Gregorio Greco di tufo DOCG 2020 il cui costo medio è di 8/10 euro e l’Umani Ronchi Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore, Casal di serra Vino Biologico 2020. Il prezzo si aggira intorno ai 10 euro.

Il terzo posto, infine, spetta di diritto alla Cantina Produttori Bolzano Gewurztraminer Alto Adige DOC 2020, anche questo in vendita a circa 10 euro. Volendo spendere una cifra inferiore rimanendo all’interno della qualità, tra i miglior vini economici troviamo Corvo Terre siciliane IGT Bianco 2020. Si potrà gustare un ottimo vino bianco spendendo tra i cinque e i sei euro.