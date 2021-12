I panettoni non mancano sulle tavole degli italiani durante le festività natalizie. Quali sono i migliori da gustare per addolcire il Natale 2021?

Le famiglie italiane saranno costrette a molte rinunce per il prossimo Natale. I rincari si fanno sentire rumorosi; i costi di luce, gas, carburante e delle materie prime incidono notevolmente sul budget familiare e di conseguenza occorrerà fare dei sacrifici. Le festività natalizie, però, sono sacre e limitarsi non sarà semplice. Fortunatamente è possibile acquistare del vino di qualità a prezzi economici, comprare regali che faranno felici amici e parenti senza spendere una fortuna e dedicarsi al fai da te per creare da soli le più belle decorazioni natalizie. In questo modo non si dovrà rinunciare all’acquisto del panettone, un prodotto tipico del periodo più luminoso dell’anno.

I migliori panettoni sul mercato

I supermercati sono la meta ideale per comprare i migliori panettoni che riservano un buon rapporto tra qualità e prezzo. Le corsie sono invase dagli italiani nel mese di dicembre e i prodotti tra cui scegliere sono tanti. Occorre, dunque, restringere il campo ed optare, così, per l’acquisto ideale. Cioccolato, pistacchio, canditi, lievito madre, le possibilità sono veramente tante e l’industria dolciaria è in continua evoluzione. Lo scopo è accontentare ogni famiglia cercando di ricreare i gusti preferiti. Il primo passo per scegliere il panettone più buono è capire cosa si vuole mettere in tavola. La tradizione oppure un “esperimento” più moderno? L’industria oppure l’artigianalità del prodotto? La scelta comporterà costi differenti e piuttosto variabili. In generale si assisterà ad un aumento dei prezzi rispetto lo scorso anno dato i rincari sulla farina di frumento. Ma scopriamo quali sono i migliori panettoni tra cui scegliere.

La classifica per il Natale 2021

Sul podio di una ipotetica classifica dei migliori panettoni per il Natale 2021 troviamo al primo posto il Panettone tradizionale con canditi e frutta Giovanni Cova. Segue al secondo posto il panettone tradizionale con aggiunta di sale di Cervia e vaniglia di Loison. Sul terzo gradino del podio troviamo, poi, il Tradizionale Milanese Le Tre Marie con uvetta e canditi.

Le altre possibili scelte sono il panettone glassato Gentilini mandorlato con canditi, il panettone classico Maina con uvetta e canditi e il mandorlato Balocco con canditi. Chiudono la classifica il panettone originale Motta con lievito madre, uvetta e aromi naturali e il panettone con 12 ore di lievitazione Dal Colle in Festa con uvetta, frutta e canditi.