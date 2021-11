Panettoni e pandori costeranno di più durante il Natale 2021. L’impennata del prezzo scoraggia i consumatori ma di quanto sarà l’aumento previsto?

Il Natale è luci, albero, presepe, regali, decorazioni, renne e palline. E poi è cibo e sapori tradizionali. Durante le festività natalizie si assaporano gusti attesi durante tutto l’anno e, oltre al torrone, panettoni e pandori sono tra i dolci può attesi. Nell’attesa di sapere quale sarà il nostro destino per le feste del 2021 – i dubbi sono legati naturalmente all’emergenza della pandemia – si cominciano a progettare pranzi e cene delle giornate più importanti. Quale sarà il menù del 24, del 25 e del 31 dicembre? Se le incertezze sono lecite sugli antipasti, i primi e i secondi, dubbi non ci sono sul finale del gran pasto. Anzi un dubbio ci sarà, pandoro o panettone? Purtroppo, però, per dar vita alla tradizione, quest’anno sarà necessario prevedere una spesa maggiore a causa dei rincari previsti nel 2021.

Panettoni e pandori, quanto costano?

Non solo luce, gas, acqua e benzina. Gli aumenti del 2021 riguardano anche i generi alimentari – presto il caffè potrebbe diventare un lusso destinato a poche persone – e coinvolgono i panettoni e i pandori. L’aumento è stato rilevato e riferito dall’Osservatorio Nazionale della Federconsumatori. I prezzi nell’anno in corso saranno più alti a causa del rincaro del costo della farina di frumento. Nel mese di marzo, infatti, si è assistito ad un aumento del 38%.

I dolci tipici natalizi saranno sottoposti, secondo Federconsumatori, ad un rincaro del 12% rispetto al 2020. A subire l’aumento maggiore sarà il pandoro, di circa il 21%, e riguarderà sia le marche più note che quelle meno conosciute. La percentuale di rincaro del panettone, invece, sarà inferiore all’11%.

I risultati dell’indagine

L’indagine dell’Osservatorio Nazionale ha preso come riferimento i mini panettoni da 100 grammi, i panettoni senza glutine, i prodotti artigianali e quelli realizzati con gusti differenti rispetto ai sapori tradizionali. I prezzi esaminati sono stati sia quelli stabiliti nei supermercati fisici sia quelli applicati nei negozi online. I risultati sulle confezioni da 1 kg hanno riportato un costo medio per l’anno in corso che si aggira intorno ai 10,90 euro contro i 9,80 euro del 2020.

Il costo medio del pandoro, invece, è di 11,53 euro mentre lo scorso anno era di 9,55 euro. Allo stesso modo, i mini panettoni sono aumentati da 2,65 euro a 3,30 euro in media. I panettoni artigianali e quelli senza glutine, poi, costano più di 15 euro fino ad arrivare a superare i 30 euro. Il panettone agli agrumi, poi, tocca i 40 euro.