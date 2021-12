I due storici giornalisti di Mediaset Mario Giordano e Paolo Del Debbio osserveranno un periodo di riposo forzato. Ecco per quale motivo e quanto guadagnano

Una vera e propria tempesta è pronta ad abbattersi su Mediaset. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Tvblog, i giornalisti Mario Giordano e Paolo Del Debbio per i prossimi mesi non condurranno più Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio.

O meglio, le loro trasmissioni saranno sospese rispettivamente il 7 e il 9 dicembre per poi riprendere verso la fine di gennaio. Una pausa piuttosto lunga rispetto al previsto, visto che solitamente il periodo di interruzione dei programmi riguardava esclusivamente le settimane delle festività.

Mario Giordano e Paolo Del Debbio: quanto guadagnano?

Stavolta però sembra che la decisione sia stata presa direttamente dall’amministratore delegato dell’azienda Pier Silvio Berlusconi. Sempre secondo quanto trapela da Cologno Monzese questa scelta sarebbe frutto dell’eccesiva permissività che i due conduttori avrebbero avuto nei confronti delle persone dichiaratamente no-vax.

Il condizionale però rimane d’obbligo visto che Zona Bianca, format analogo condotto da Giuseppe Brindisi continuerà ad andare in onda senza interruzioni. L’approccio non è molto diverso, ragion per cui almeno per ora è prematuro azzardare conclusioni definitive.

Pausa fisiologica per altri grandi programmi di approfondimento come Quarta Repubblica, Controcorrente e Quarto Grado che con l’inizio del 2022 si riapproprieranno del prime time di Mediaset.

Ciò che però è incontrovertibile è che Giordano e Del Debbio non potranno seguire l’evoluzione del Super Green Pass e dei provvedimenti governativi che saranno emanati per limitare i contagi.

Ancor più grave per i due volti noti di Rete 4, è l’impossibilità di raccontare le votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Ricadono infatti proprio nel periodo di sospensione delle loro trasmissioni.

Quali saranno quindi le ripercussioni sui contratti dei giornalisti in questione? Al momento non ci sono informazioni certe a riguardo. Non è escluso che il provvedimento possa avere degli effetti sui salari.

Ciò che è noto che Giordano e Del Debbio percepiscono annualmente una cifra che varia tra i 180mila euro e i 200mila euro. Solo alla fine dell’anno saranno comunicati i dati ufficiali e e si potrà scoprire quali sono realmente i loro compensi.