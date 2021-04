Giornalista, professore universitario e conduttore di Dritto e Rovescio, ecco quanto guadagna Paolo Del Debbio.

Giornalista e conduttore televisivo, Paolo Del Debbio è famoso per essere dal 2019 al timone del seguitissimo talk show politico Dritto e rovescio. Oltre alla sua carriera sul piccolo schermo, è riuscito a distinguersi anche in ambito universitario, tanto da essere un professore. Una carriera, quella di Del Debbio, all’insegna del successo. Non a caso sono in molti ad essere curiosi di scoprire qualcosa in più sul noto conduttore, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Paolo Del Debbio: chi è, altezza, carriera

Nome: Paolo Del Debbio

Altezza: 180 cm

Data di nascita: 2 febbraio 1958

Luogo di nascita: Lucca

Nata a Lucca il 2 febbraio 1958, Paolo Del Debbio è alto 180 cm ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Dopo aver frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, ha conseguito la laurea in filosofia presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Dal 1988 al 1993 lavora per Fininvest Comunicazioni, prima in veste di coordinatore del Centro Studi e in seguito come assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri.

Ma non solo, nel 1994 è stato uno dei promotori della nascita di Forza Italia, di cui è stato direttore dell’Ufficio Studi nazionale. Ha ricoperto, inoltre, il ruolo di assessore per le periferie e la sicurezza nella giunta comunale milanese guidata da Gabriele Albertini dal 1998 al 2001. Proprio nel 2001, ricordiamo, si iscrive all’albo dei Giornalisti Pubblicisti. Oltre a tale professione, Del Debbio è anche un professore universitario. Insegna, infatti, Etica ed Economia presso l’Università IULM di Milano.

Soffermandosi sulla sua carriera sul piccolo schermo, dal 2004 al 2010 ha condotto il programma di informazione Secondo voi sulle reti Mediaset. Nel 2009 approda a Mattino Cinque, di cui conduce tre edizioni, al fianco di Federica Panicucci. Nel 2012 riesce ad aumentare notevolmente la sua popolarità grazie alla conduzione del programma Quinta Colonna, trasmesso su Rete 4. Tra gli altri programmi condotti dal noto giornalista, inoltre, si annoverano Dalla vostra parte e Perché si perché no. Dal marzo del 2019, invece, è al timone del talk show politico di successo Dritto e rovescio.

Paolo Del Debbio: vita privata, moglie, figlie

Particolarmente riservato, della vita privata di Paolo Del Debbio si sa ben poco. Nel 1988 è convolato a nozze con la manager Mediaset Rita Nieri. I due hanno in seguito posto fine alla loro relazione, rimanendo in ottimi rapporti. Dalla loro storia d’amore, inoltre, sono nate due figlie, ovvero Maddalena nel 1989 e Sara nel 1992.

Per quanto riguarda l’attuale situazione sentimentale, sembra che il conduttore abbia ritrovato l’amore. Lo stesso Del Debbio, infatti, in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Sì, ma non dico di chi si tratta neanche sotto tortura. Non fa parte del mondo della tv, ci mancherebbe altro, per carità, Dio ce ne scampi e liberi!“.

Paolo Del Debbio: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Paolo Del Debbio. Vista la sua carriera, ricca di successi, sia sul piccolo schermo che come docente universitario, è comunque possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A proposito di stipendi interesserà comunque sapere che, stando a quanto riportato qualche tempo fa da Milano Today, il conduttore di Dritto e Rovescio percepirebbe tra i 500 e i 600 mila euro all’anno. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Paolo Del Debbio: Instagram e Facebook

Dopo anni lontano dai social, anche Paolo Del Debbio ha deciso di sbarcare sia su Instagram che su Facebook grazie al profilo “Dice Del Debbio”, che in poco tempo ha attirato l’interesse di un gran numero di follower.