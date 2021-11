I messaggi cancellati sulla chat di WhatsApp possono essere recuperati e letti. Un semplice trucco aiuterà i curiosi e i dubbiosi a sapere cosa il contatto ha scritto e poi rimosso.

Le funzionalità offerte dall’App di messaggistica più utilizzata dagli italiani sono varie e numerose. E’ possibile controllare le chat senza che i mittenti lo sappiano, ascoltare i messaggi vocali a velocità raddoppiata, modificare il modo di scrivere con un piccolo stratagemma e cancellare i messaggi appena inviati in caso di errori o ripensamenti. Allo stesso modo, però, un nostro contatto può scrivere un testo, inviarcelo per poi cancellarlo prima che noi possiamo leggerlo. Non sapere cosa c’era scritto può infastidire e incuriosire talmente tanto da voler tentare di recuperare la conversazione. Ebbene, con un piccolo trucco è possibile sciogliere ogni dubbio e soddisfare la propria curiosità.

Come recuperare i messaggi cestinati su Whatsapp

Gli utenti che utilizzano WhatsApp possono recuperare i messaggi cestinati dal mittente prima che il destinatario potesse leggerli. Nel momento in cui un ripensamento porta a cancellare un messaggio sulla chat del contatto appare la scritta “Questo messaggio è stato cancellato“. Una decisione che può far nascere dubbi o semplice curiosità e che, ora, non è più definitiva. Attraverso l’utilizzo di alcune app, infatti, è possibile procedere con il recupero del testo cestinato.

WhatsRemoved, l’app che svela i segreti

Una prima applicazione da considerare è WhatsRemoved. Gli utenti con Android possono scaricare l’app per consentire di leggere e salvare le notifiche di WhatsApp e di registrare ogni messaggio che si riceve. In questo modo, è possibile decidere di conservare tutte le chat comprese di video, foto, documenti e file generici ma anche i messaggi cancellati. Un’app utile, dunque, per soddisfare la curiosità ma ricordiamo che non funziona se il device è in modalità risparmio energetico, se le conversazioni avvengono senza connessione ad internet oppure se la cancellazione del testo da parte del mittente è immediata dopo l’invio.

NotificationHistory, come leggere i messaggi cancellati su WhatsApp

Una seconda App da scaricare su Android è NotificationHistory. L’app collega il centro di notifica a WhatsApp consentendo di poter leggere il messaggio cestinato dal mittente. Basterà cercare la dicitura “WhatsApp” e leggere cosa appare nella riga “android.text”. Un aspetto importante di NotificationHistory è l’assenza di limitazioni del suo utilizzo.

Nova Launcher e l’accesso alla cronologia

Nova Launcher è una terza app che consente di avere facile accesso alla cronologia delle notifiche in modo tale da recuperare i messaggi cestinati dal mittente e leggerli. La procedura prevede di entrare su “Attività”, accede nella sezione “Impostazioni” per poi selezionare “Log delle notifiche”. In questo modo si potrà creare un collegamento all’interno della schermata iniziale in cui accumulare le conversazioni. Attenzione, però, alle limitazioni dell’app. Saranno leggibili solamente i primi cento caratteri del messaggio WhatsApp eliminato. Inoltre, si potranno visualizzare solamente se sono stati scartati per sbaglio oppure visti in precedenza.