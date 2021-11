Grazie ad un semplice e rapido sistema è possibile vedere Whatsapp senza aprire l’applicazione e rivelare agli altri di essere online

Whatsapp è ormai parte integrante della vita delle persone. Sia per motivi di svago o di lavoro, si passa tanto tempo sulla nota chat con la cornetta biancoverde. Alle volte però si preferirebbe farlo passando inosservati, senza mostrare di essere online.

Al contrario di quanto si possa pensare questa soluzione è applicabile nella realtà, ma per metterla in pratica è necessario utilizzare un astuto stratagemma. Nulla di eclatante, anzi, si tratta di un modo molto veloce per vedere cosa accade su Whatsapp senza che gli altri si accorgano della nostra presenza.

Whatsapp: cosa bisogna fare per controllarlo senza “farsi vedere”

Consente inoltre di non segnalare la lettura di nuovi messaggi. Quindi, nessuna spunta blu per intenderci. Vediamo quindi come muoverci in incognito sulla più nota applicazione di messaggistica istantanea.

Non bisogna fare altro che sfruttare i widget attivabili sul nostro smartphone. Su Android la procedura consiste nel tenere premuto uno spazio vuoto della schermata Home per poi selezionare widget e in seguito scegliere quello relativo a Whatsapp.

Sugli iPhone che dispongono di sistema iOS, la procedura prevede di premere in maniera prolungata un’area vuota della schermata Home. Successivamente è necessario selezionare il pulsante “Aggiungi” riposto nell’angolo in alto a sinistra (quello con il segno + per intenderci) e poi il widget corrispondente a Whatsapp (clicca qui per scoprire l’ultima truffa che sta circolando sulla chat).

L’ultimo passaggio consiste nel far scorrere il widget di Whatspp fino a posizionarlo sulla dello schermo che ci fa più comodo. In questo modo verremo aggiornati su ogni notifica e messaggio che ci arriverà sulla nota applicazione.

Si possono leggere le anteprime per diverse notifiche in contemporanea, solitamente fino a sei. Così facendo possiamo essere sempre aggiornati su ciò che succede su Whatsapp e al contempo rimanere “nascosti”.

Ovviamente questa possibilità consente solo di vedere i movimenti altrui. Per rispondere ai messaggi è comunque necessario effettuare l’accesso. I widget non possono essere d’aiuto purtroppo. Per ora, è già un gran passo in avanti, che in diverse circostanze, può essere di grande aiuto.