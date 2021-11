Scoprire se qualcuno spia le nostre conversazioni su Whatsapp è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo come fare.

Computer, smartphone, tablet e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i dispositivi elettronici a nostra disposizione attraverso i quali poter comunicare in qualsiasi momento con amici, parenti e aziende anche se molto distanti. A partire dalle e-mail, passando per gli sms, fino ad arrivare alle applicazioni di messaggistica istantanea, d’altronde, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

A proposito di quest’ultime, tra le più apprezzate si cita indubbiamente Whatsapp. In grado di offrire numerosi vantaggi, non mancano allo stesso tempo le insidie. Lo sanno bene coloro che cercano di sfruttare proprio tale app pur di spiare le conversazioni altrui. Fortunatamente, però, scoprire se qualcuno ci spia e fermarlo è possibile. Ma cosa bisogna fare? Entriamo nei dettagli e vediamo come c’è da sapere in merito.

WhatsApp, come scoprire se qualcuno ci spia grazie a questo semplice trucco

Oltre ai tanti vantaggi, ogniqualvolta si usa Whatsapp è bene stare attenti alle possibile insidie. Non parliamo solo dei vari tentativi di truffa online, ma anche della possibilità che qualcuno cerchi di sfruttare tale app proprio per spiare le nostre conversazioni.

A partire dal partner geloso che vuole scoprire tutti i segreti della persona amata su Whatsapp, passando per amici impiccioni, fino ad arrivare a veri e propri casi di spionaggio professionale, sono tanti i motivi che possono spingere qualcuno a spiare i messaggi Whatsapp di qualcun’altro.

Ebbene, proprio in tale ambito è bene sapere che basta accedere a WhatsApp Web, la versione da pc dell’app di messaggistica istantanea più apprezzata, per scoprire se qualcuno ci spia. Semplicemente andando sul menu a tendina che si apre dopo aver fatto click in alto a destra, è possibile visionare un elenco con tutti i dispositivi collegati.

In questo modo è possibile leggere direttamente quali sono i device che hanno effettuato l’accesso al proprio account e scoprire se vi è effettivamente un intruso. Una volta in possesso di queste informazioni non bisogna fare altro che disconnettere eventualmente delle sessioni indesiderate, riuscendo in questo modo ad evitare che qualcuno continui a spiare le proprie conversazioni su Whatsapp.